Pokus o puč stabilitu ruského systému nezviklal. Rychle v něm ale vznikla citelná trhlina, míní rusista

Přibližně deset dní trvalo ruskému ministru obrany Sergeji Šojguovi, než zveřejnil svoji první reakci na vzpouru Jevgenije Prigožina. Šéf žoldnéřské armády wagnerovců přitom právě Šojgua kritizoval ostrými a často vulgárními výrazy. Podle Šojgua nicméně Prigožinova rebelie neměla žádný vliv na válku na Ukrajině. „Stalo se to součástí propagandistické mašinerie,“ vysvětluje rusista Tomáš Glanc. Interview Plus Praha 18:37 4. července 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jevgenij Prigožin opouští Rostov na Donu | Foto: Alexander Ermochenko | Zdroj: Reuters

„Slyšeli jsme z úst ruského prezidenta výroky, které by se na první pohled mohly zdát absurdní, jak se všechno podařilo skvěle zažehnat, jako by to bylo něco, co předem sám naplánoval,“ říká Glanc.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celé Interview Plus Jana Bumby. Hostem je Tomáš Glanc, rusista

Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov označil celý incident za bezvýznamnou potyčku. „To je téměř eufemismus, když si představíme jen počet lidských životů, letadla, helikoptéry, zničenou infrastrukturu za zhruba milion dolarů jenom v Rostově.“

„A to všechno je beztrestné, protože trestní právo v Rusku je velmi dobře manipulovatelné. Rozhodně se prozatím tento pozoruhodný incident podařilo zamést pod koberec propagandy,“ nastiňuje rusista.

Ruský establishment a do jisté míry i jeho publikum přistoupily na to, že tvrzení, která slyší a která jsou formulována, jsou vždy účelová. „Že jde vždy o to dosáhnout, čeho je v dané chvíli třeba.“

„V momentě, kdy jedou na Moskvu tanky, tak je pochopitelné, že ten, kdo to inicioval, je zrádce, je potřeba ho zastřelit, soudit, zlikvidovat. A ve chvíli, kdy se elity těchto společenství působících na základě systému organizovaného zločinu mezi sebou dohodnou, tak je naprosto v pořádku, že slyšíme další den od běloruského prezidenta, že říká, že jsou s Prigožinem dávno kamarádi a že šarvátka je zažehnána.“

„Na jedné straně tedy vidíme, že ani tak brutální zásah do stability ruského systému, jako je pokus o puč, ji nakonec nezviklal. Na druhou stranu jsme ale mohli pozorovat, s jakou neuvěřitelnou rychlostí může vzniknout citelná trhlina toho systému. Je to velká stabilita s velkou labilitou v jednom.“

Pokus o puč vnesl mezi Rusy zmatek. Jeho dopady na vývoj bojů ale nepřeceňujme, varuje vojenský expert Číst článek

Maskirovka

Podle britského novináře ukrajinského původu Petera Pomerantseva si západní média a informační strategie zatím nedokázaly poradit s ruskou propagandou, jejich snahy jsou prý příliš malé a roztroušené, takže v informační válce s Ruskem nedokážou obstát.

Za tím vidí Glanc jako hlavní příčinu, že se na Rusko stále často pohlíží jako na stát, který je uspořádaný podobným způsobem jako státy, ve kterých žijeme. „A jenom se tam dostali k moci lidé, kteří ve velkém začali okupovat sousední území a vraždit jejich obyvatele.“

„To je ale trochu mýlka. Ten systém je uspořádaný na jiných základech a používá určitý typ maskování přejatými termíny jako pluralitní demokracie. Volby a celý právní systém jsou tam ale inscenace,“ uvádí.

V ruštině existuje pro vojenské maskování pojem maskirovka. Americký historik Timothy Snyder v tomto pojmu ale vidí jádro nynějšího systému, který používá různé operace, jež mají zamaskovat, co se skutečně děje. „A to se velice dobře daří prostřednictvím takových kategorií, jako je právo,“ dodává Tomáš Glanc.

Poslechněte si celé Interview Plus Jana Bumby v audiozáznamu.