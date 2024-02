Rusko pronásleduje kritiky války v ‚přátelských‘ zemích. Dostali k tomu podle médií pokyn diplomaté

Ruské ministerstvo zahraničí dalo pokyn svým diplomatům v zahraničí, aby pronásledovali známé ruské osobnosti vystupující proti válce na Ukrajině. Uvedla to agentura Bloomberg s odvoláním na dva nejmenované zdroje. Podle agentury se to týká zemí, které ruská vláda označuje za „přátelské“ díky tomu, že se ohledně války na Ukrajině nepostavily na stranu Kyjeva. Moskva 22:16 1. února 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ruská vlajka během vojenské přehlídky u Moskvy | Foto: Sergei Karpukhin | Zdroj: Reuters

Ruské ministerstvo zahraničí reagovalo na zprávu agentury vyjádřením, že všichni, kdo podporují Ukrajinu, by měli být souzeni. „Všechny, kdo financují nebo podporují kyjevský režim, není potřeba pronásledovat, ale soudit,“ citovala vyjádření ministerstva ruská agentura Interfax.

V centru diplomatických tahanic se tento týden ocitli členové ruské skupiny Bi-2, kteří byli zadrženi v Thajsku za údajné nedodržení migračních pravidel, připomněl Bloomberg. Moskva podle médií prostřednictvím diplomatů v Thajsku žádala vydání členů skupiny do Ruska, což vyvolalo obavy, že se je chystá stíhat za jejich protiválečný postoj.

Poté, co do věci zasáhlo izraelské ministerstvo zahraničí, ale nakonec thajské úřady hudebníky poslaly do Izraele. Čtyři hudebníci ze sedmičlenné skupiny mají izraelské občanství.

Po ruské invazi na Ukrajinu předloni v únoru odjel z Ruska odhadem asi milion lidí, píše Bloomberg. Podle něj jde o největší odliv mozků od pádu Sovětského svazu. Mezi emigranty jsou i významné osobnosti ruské kultury, které daly najevo nesouhlas s ruskou vojenskou agresí vůči Ukrajině. Část z nich Moskva označila za zahraniční agenty, což může usnadnit jejich stíhání.

Ruští zákonodárci kromě toho ve středu odhlasovali zákon, který umožní zabavení majetku lidem kritizujících činy ruské armády. Ruská vláda také plánuje zavést povinnost pro ruské občany v zahraničí registrovat se na ruských konzulátech.