‚Varovný signál pro Kreml.‘ V zapadlé části Ruska demonstrovaly tisíce lidí proti odsouzení aktivisty

Město Bajmak s necelými dvaceti tisíci obyvateli je obvykle tím, co se v ruštině označuje slovem „glubinka“, tady hlubinné, nebo chcete-li zapadlé Rusko. Teď se ale dostalo do širokého povědomí. Tisíce lidí tam ve středu ve dvacetistupňovém mrazu protestovaly proti odsouzení místního aktivisty Faila Alsynova. Demonstranti se střetli s policejními těžkooděnci, ty dav v jednu chvíli úplně obklíčil. Bajmak 19:19 18. ledna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tisíce lidí ve dvacetistupňovém mrazu protestovaly proti odsouzení aktivisty Faila Alsynova | Zdroj: Profimedia

Hlava Baškortostánu Radij Chabirov prohlásil, že protesty vedli „zrádci“, z nichž část se skrývá v zahraničí. Důvodem pro demonstrace byl soud nad aktivistou, který byl odsouzen ke čtyřletému vězení právě v Bajmaku. Soud tam byl zjevně umístěn právě pro to, aby se tam nikdo nedostal. To ovšem nevyšlo a den soudu byl velmi chaotický.

Policisté dokonce vyjednávali, aby mohli vůbec odejít od soudu. Ve čtvrtek už je ale klid. Část lidí, kteří byli zadrženi, byla propuštěna ve středu výměnou za volný odchod policejních těžkooděnců. Byla zahájena i trestní stíhání kvůli násilí, nedovolenému shromažďování a podobně.

Celý konflikt začal kvůli ekologickým věcem. Aktivisté protestovali proti otevření nového zlatého dolu. Nicméně jsou to Baškirové, kterým se také nelíbí, že jejich jazyk je potlačován. Byl už třeba vyřazen ze školních povinných osnov. Říkají, že umírají na frontě a přitom jsou občané druhé kategorie.

Башкирия. Требуют невозможного pic.twitter.com/1hc9X1viUA — распад и неуважение (@VictorKvert2008) January 15, 2024

Kreml loni tvrdil, že Baškortostán musí patřit především Baškirům a ne Arménům a lidem ze severního Kavkazu. Podobné protesty z takto zapadlé části Ruska nemohou krátkodobě ohrožovat stabilitu kremelského režimu. Je jasné, že budou velmi rychle potlačeny. Značná část aktivistů a lidí, kteří se podíleli na demonstracích, má poměrně slušnou šanci se ocitnout za mřížemi.

Protesty jsou ale varovným signálem pro Kreml. Už proto, že se na sociálních sítích objevila videa manželek baškirských vojáků, které vyzývají své muže, aby se vrátili domů a bránili jejich skutečně domy. Nikoliv proti imaginárním ukrajinským fašistům, ale vůči Ruskému státu.

To je pro Kreml nepříjemné. Ukazuje to, že protesty mohou vypuknout zcela nečekaně. Nikdo nečekal, že bude hledat na mapě město Bajmak a učit se jméno nějakého aktivisty. To, že se takhle daleko od Moskvy shromáždí dav, napadne policisty a budou zaznívat silná gesta, je zcela unikátní.

Ukazuje to na to, že zejména v regionech, které jsou chudé, roste mezi obyčejnými lidmi nespokojenost se svou životní úrovní a tím, že lidé odcházejí a umírají ve válce.