Východní Sibiř se bouří, reakce Moskvy ale nepřichází. Kreml tápe, jak se situací naložit

Mohutné protesty ve městě Chabarovsk na ruském Dálném východě, které odstartovalo zatčení oblíbeného gubernátora Sergeje Furgala, pokračují už více než týden. Zatím nejmasovější akce na jeho podporu se odehrála v sobotu, kdy se v ulicích půlmilionového města sešlo několik desítek tisíc lidí. Přestože hromadné akce jsou kvůli šíření koronaviru zakázané, Kreml k žádnému zásahu nepřikročil. Zatýkání by totiž mohlo zafungovat jako rudý hadr na býka. Analýza Moskva 7:11 21. července 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Přesný počet demonstrantů, kteří v sobotu 18. července zaplavili centrum Chabarovsku, není jasný, tamní média ale hovoří o 15 až 50 tisících účastníků | Zdroj: Reuters

Přesný počet demonstrantů, kteří v sobotu zaplavili centrum Chabarovsku, není jasný, tamní média ale hovoří o 15 až 50 tisících účastníků. Stejně jako minulý víkend se zde sešli, aby vyjádřili podporu Sergeji Furgalovi – oblíbenému gubernátorovi z nacionalistické Liberálně demokratické strany, který ve volbách v roce 2018 dokázal drtivě porazit kandidáta strany Jednotné Rusko prezidenta Vladimira Putina.

Kvůli podezření ze spáchání vražd, které se odehrály před 15 lety, byl Furgal druhý červencový týden zatčen a poslán do Moskvy, kde na něj uvalili dvouměsíční vyšetřovací vazbu. Obyvatelé 600tisícového Chabarovsku, kteří nyní vycházejí do ulic, obvinění označují za politicky motivované.

„My jsme si tohohle člověka zvolili, cítíme se proto, jako bychom byli okradeni, jako kdyby nám ho z politických důvodů ukradli. Lidé mají pocit, že jim Moskva plivla do tváře,“ popsal reportérovi televize BBC jeden z protestujících. Na argument, že se Furgal možná dopustil těžkých zločinů, přitom odpovídá: „V Rusku existuje složka na každého politika, aby se v určitý čas mohla vytáhnout z krabice. Osoba pak může být obviněna z čehokoliv.“

Kvůli zatčení populárního gubernátora obyvatelé východosibiřského regionu, odkud je to vzdušnou čarou do ruské metropole přes 6000 kilometrů, nyní obrací svůj hněv proti centrální vládě vedené prezidentem Vladimirem Putinem. Pokračující protesty vyvolávají obavy, v odpovědi na bouřlivé dění v Chabarovsku ale ruské vedení zatím tápe.

„Kreml je v šoku,“ tvrdí podle Rádia Svobodná Evropa moskevský politický expert Abbas Galljamov, který v minulosti psal Vladimiru Putinovi projevy, a dodává: „Nikdo neví, jak na to zareagovat.“

Furgalovo vítězství v živé paměti

Vyšetřovatelé si pro Furgala přišli ve čtvrtek 9. července. Následně 50letého gubernátora přepravili do moskevské vazební věznice Lefortovo, kde má dva měsíce počkat na očekávaný soudní proces. Podezírají ho z organizace vražd podnikatelů, ke kterým došlo v letech 2004 a 2005. Konkrétně má jít o zastřelené Jevgenije Zorju a Olega Bulatova a pokus o vraždu Alexandra Smolského.

Americký deník The New York Times podotýká, že Furgal, který před vstupem do politiky obchodoval se dřevem a železným šrotem, mohl být v minulosti zapleten do nejrůznější trestné činnosti. Protestující se ale ptají, proč zatčení přichází s odstupem tak dlouhé doby, kdy vykonával několik politických funkcí na regionální i celonárodní úrovni a kdy proti němu nikdo žádné obvinění nevznesl.

Část demonstrantů připouští, že do 15 let starých událostí mohl být zapletený, motiv Moskvy je ale podle nich jasný – snaha Kremlu zbavit se politického protivníka, který dokázal Putinovo Jednotné Rusko s přehledem porazit.

Furgalo vítězství, které má Moskva i obyvatelé Chabarovského kraje stále v živé paměti, se odehrálo ve druhé polovině roku 2018. Na post gubernátora tehdy Furgal kandidoval za nacionalistickou Liberálně-demokratickou stranu Ruska (LDPR) Vladimira Žirinovského jako takzvaný. Druhé kolo voleb se mu podařilo překvapivě vyhrát s téměř 70 procenty hlasů, porazil tak dosavadního gubernátora a kandidáta Jednotného Ruska Vjačeslava Športa.

„Kremlu vadí především to, že porazil Jednotné Rusko takto výrazným způsobem. Furgal byl navíc pověstný tím, že si stavěl vlastní vertikálu moci. Struktura moci, kterou si ve své gubernii budoval, byla jiná než ve zbytku Ruska. Ani to nebylo pro Moskvu přijatelné,“ vysvětlil minulý týden pro iROZHLAS.cz odborník Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy Karel Svoboda, podle kterého Furgalovo zatčení v protestujících vyvolalo pocit, že jim „Moskva diktuje, co mají dělat a chtít“.

Reakce Moskvy

Prvotní tisícové protesty v Chabarovsku, kde zaznívala hesla jako „Pryč s Moskvou“ nebo „Putin je zloděj“ vyvolaly v Kremlu šok, píše zpravodaj BBC v Rusku s odvoláním na nejmenovaného pracovníka prezidentské správy. Jak totiž poukazují zahraniční média, takto mohutné demonstrace namířené proti ruskému vedení jsou na rozdíl od Moskvy nebo Petrohradu v odlehlých regionech země spíše ojedinělé.

Po třech dnech demonstrací se tak Kreml rozhodl do Chabarovsku vyslat zmocněnce prezidenta pro Dálný východ Jurije Trutněva, který dostal za úkol situaci v regionu uklidnit. Dění z uplynulé soboty ale naznačuje, že se jeho snaha příliš nezdařila.

Během minulého týdne se účast na demonstracích pohybovala jen v řádech několika stovek účastníků, kritické hlasy ale neutichly a tuto sobotu se do protestů opět zapojilo několik desítek tisíc lidí. Demonstrace se přitom konají nejen v Chabarovsku, ale také Vladivostoku a Komsomolsku na Amuru.

Odborník Univerzity Karlovy už minulý týden pro iROZHLAS.cz uvedl, že protesty na ruském Dálném východě vyvolávají v Moskvě značné obavy, aby se nespokojenost obyvatel šestisettisícového města nerozšířila do dalších regionů.

„V Moskvě podpoře lidí moc nevěří, protože se objevují průzkumy veřejného mínění, které o Putinovi nemluví jako o nezpochybnitelném, jediném možném kandidátovi na doživotní prezidentství. Podle mě se tedy bojí, že by situace v Chabarovsku mohla přerůst někam dál,“ míní Svoboda.

Například průzkumy nezávislého centra Levada totiž ukazují, že se popularita šéfa Kremlu dostává na dvacetileté minimum – ještě v roce 2018 měl Putin podporu kolem 82 procent, v červnu už toto číslo kleslo na 60 procent. Podle Svobody tak během protestů hraje roli i jistá unavenost lidí z Putina. Tyto nálady přitom umocnilo i červnové „všeruské hlasování“ o změnách ruské ústavy, díky kterému si Putin zjistil možnost ucházet se o prezidentský úřad i po roce 2024.

Rudý hadr

Přestože se navzdory koronavirové pandemii napětí ve východosibiřském regionu stupňuje, odpověď ze strany ozbrojených složek zatím nepřišla.

„Protesty dosáhly takového měřítka, že to úřady vyvádí z míry,“ popisuje někdejší autor Putinových projevů důvod, proč se podle něj Moskva v reakci na demonstrace stále drží zpátky. „Není jasné, jak by lidé reagovali na případné zatýkání. Mohlo by to být jako rudý hadr na býka,“ dodává Galljamov.

Stále tak zůstává otázkou, kam protesty nakonec povedou a zda budou v dalších dnech a týdnech sílit. O oblíbeného gubernátora přitom obyvatelé Chabarovsku už definitivně přišli.

V pondělí Putin Furgala formálně definitivně odvolal z funkce a jmenoval na místo něj jiného člena LDPR, poslance Michaila Degťarjova. Ten má funkci zastávat do voleb, které se mají konat v září příštího roku.

Přestože je pro demonstranty „výhodou“, že je 39letý Degťarjov představitelem právě strany Vladimira Žirinovského, podle komentátora Českého rozhlasu Libora Dvořáka tento krok ke zklidnění situace pravděpodobně nepovede.

„Protesty určitě neustanou, protože trvají už desátý den, je to takříkajíc daleko od Moskvy a tam se zkrátka a dobře někdo na nějakou Moskvu, nějaký Kreml příliš neohlíží,“ vysvětlil v pondělí pro Český rozhlas Plus Dvořák.