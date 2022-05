‚Ukrajinská krev je na vašich rukou.‘ Hackeři umístili vzkaz do programu ruské televize

Hackeři dočasně změnili v digitálním televizním programu názvy všech pořadů a shrnutí obsahů vysílání, informovala v pondělí agentura Reuters. Nahradil je text ve znění: „Na vašich rukou je krev tisíců Ukrajinců a stovek jejich zavražděných dětí. Televize a úřady lžou. Ne válce.“

Změny se objevily také u názvů vysílacích stanic, včetně hlavního kanálu ruské státní televize Rossija-1. Ty nahradil slogan „Krev je na vašich rukou“.

„V noci a ráno občané Ruska, kteří chtěli sledovat oslavy v televizi, narazili na tyto vzkazy. Zajímalo by mě, koho hackeři napadli,“ řekla bývalá prezidentská kandidátka z roku 2018 Xenija Sobčaková. Zpráva se údajně začala objevovat během nedělní noci a v programu zůstala až do pondělních 11 hodin.

Útok se dotkl zákazníků nejméně čtyř hlavních ruských poskytovatelů satelitního televizního vysílání. Tři z těchto poskytovatelů vlastní ruská vláda.

Záběry toho, jak televizní program vypadal během útoku, sdílela na svém twitteru hackerská skupina Anonymous. Momentálně ale není zřejmé, zda za ním stojí konkrétně tito hackeři – jako u jiných akcí podobného typu je i v tomto případě velmi náročné ověřit jeho původ.

Protiválečná hesla se v pondělí během oslav objevila nejen v televizi, ale i na hlavní stránce prokremelského média Lenta.ru. V tomto případě nešlo o útok hackerů, ale o protest části redakce. Příspěvky byly vzápětí smazány, upozornil ruský nezávislý server Mediazona.

Mezi titulky, které si mohli čtenáři webu přečíst na hlavní stránce webu, byly výroky jako „Putin rozpoutal jednu z nekrvavějších válek 21. století“, „Zelenskyj je lepší než Putin“, „Vladimír Putin se proměnil v ubohého diktátora a paranoika“ nebo „Putina a jeho stoupence čeká soud“.

Two journalists at the popular, once independent news website LentaRu staged a brief coup today, filling the homepage with anti-Putin, antiwar content. Quickly removed but remnants remain on search engines and online archives.

Příspěvky začaly v úvodu oznámením, že neprošly schvalovacím procesem a následovala urgentní výzva k jejich uložení před smazáním. K autorství se přihlásili vedoucí ekonomické rubriky Jegor Poljakov a redaktorka Alexandra Mirošnikovová. Stránka je uložena v archivu.

Od vpádu ruských vojsk na ukrajinské území čelí Rusko hackerským útokům ve všech sférách ruské infrastruktury, včetně té mediální.

Největší pozornost upoutal krátce po vypuknutí války hackerský útok, který přerušil propagandistické vysílání ruských televizních stanic a nahradil ho záběry z bojišť na Ukrajině. Ovládnutí vysílacího prostoru tehdy trvalo 12 minut, přihlásila se k němu zmiňovaná skupina Anonymous.

This morning the online Russian TV schedule page was hacked



The name of every programme was changed to "On your hands is the blood of thousands of Ukrainians and their hundreds of murdered children. TV and the authorities are lying. No to war" pic.twitter.com/P2uCNz8cqa