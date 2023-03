Putin začíná chápat limity své armády, uvedla šéfka výzvědných služeb USA. Územní zisky Ruska nečeká

Americké zpravodajské služby nepředpokládají, že by Rusko bylo do konce roku schopné posílit své jednotky na Ukrajině natolik, aby si mohly připsat výraznější územní zisky. Při slyšení v americkém Senátu to ve středu řekla šéfka výzvědných složek USA Avril Hainesová. Senátorům prezentovala zprávu, podle níž se Rusko přes mezinárodní odpor proti jeho agresi může dál spoléhat na spolupráci s Čínou.

Washington 20:51 8. března 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít