Putin na poradě s vojáky hrozil vojenskými opatřeními a domáhal se záruk od Západu

NATO chce s Moskvou zahájit dialog

Severoatlantická aliance chce v příštím roce co nejdříve zahájit smysluplný dialog s Moskvou. Prohlásil to v úterý generální tajemník NATO Jens Stoltenberg, který zamýšlí v brzkém termínu svolat jednání Rady NATO-Rusko, zejména kvůli napětí u ruské hranice s Ukrajinou. „Dialog s Ruskem musí vycházet ze základních principů evropské bezpečnosti a reagovat na obavy NATO z ruských činů. A je podmíněn konzultací s našimi evropskými partnery včetně Ukrajiny,“ řekl Stoltenberg novinářům v Bruselu. Rusko požaduje mimo jiné slib, že NATO s Kyjevem nebude vyjednávat o členství. Stoltenberg ovšem opakovaně prohlásil, že o tom, zda Ukrajina do NATO vstoupí, rozhodnou pouze členské země a Kyjev.