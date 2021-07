Politický geograf Romancov: Rusko je v zoufalém stavu, Rusové jsou z Putina unavení

Česká republika žádá po Rusku plnou náhradu škod způsobených explozemi ve Vrběticích, ale ruská strana požadavek označuje za vyděračství. Je možné vést mezi Prahou a Moskvou rovnoprávná jednání? Jak se Kreml dívá na státy, jako je Česká republika? A co prozradilo nedávné Putinovo televizní vystoupení? Hostem Dvaceti minut Radiožurnálu byl Michal Romancov, politický geograf a odborník na Rusko. Praha 8:42 3. července 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Michael Romancov | Foto: Věra Luptáková | Zdroj: Český rozhlas

Vladimir Putin se ve svém televizním vystoupení vyjádřil k ruskému seznamu nepřátelských států. Odpovídal na otázku, proč na něm není Ukrajina, a prohlásil, že se nepřátelsky projevuje pouze vedení Ukrajiny, nikoliv celý ukrajinský národ. Dá se to chápat tak, že pro Vladimira Putina je nepřátelský celý český národ, který na seznamu je?

Jiná interpretace není možná. Je to kaňka na Putinově vystoupení, protože argument, který použil, silně hapruje. Stejně by to totiž platilo proti Spojeným státům, které jsou na seznamu také, a tam Putin v předchozích letech mnohokrát tvrdil něco jiného.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Politický expert: Rusko je v zoufalém stavu, Rusové jsou z Putina unavení

Myslím, že třeba české komunisty nebo prezidenta Zemana mohla tato Putinova slova ranit.

Vladimir Putin se vyjadřoval i ke svému možnému následovníkovi. Dá se z toho vyrozumět, do kdy chce vládnout?

Už mnohokrát měl možnost toho nechat. Kdyby se to stalo v roce 2008, nesmazatelně a pozitivně by se zapsal do ruských dějin. Tu šanci nevyužil. Jsem přesvědčen, že je odhodlán zůstat u moci na doživotí.

Jeho odpověď tak podle mě byla jen snaha rozptýlit znechucení z Putina. Rusové jsou evidentně Putinem unavení, ruský mediální prostor je přeputinizován – byť se aranžmá mění a Putin už neplave rychleji než štika a nelétá výš než orel. Stále je to ale Putin, Putin, Putin a sami Rusové už ho mají plné zuby.

Dá se tedy čekat, že chce být prezidentem delší dobu?

Jsem o tom přesvědčen.

Pro koho byl vlastně Putinův pořad určen?

Primárně dovnitř Ruska. Ukazuje to, v jak zoufalém stavu Rusko je. Letos mezi obyvateli nashromáždili víc než milion dotazů. Přitom pravděpodobnost, že právě váš dotaz Putin zodpoví a že se pak třeba něco začne měnit, je stejně malá, jako když si vsadíte loterii. Přesto byl ve značné části ruské společnosti zájem dotaz vznést, je to totiž jedna z mála šancí na změnu. Je to opravdu strašná zpráva o ruské společnosti.

Celý rozhovor si můžete poslechnout ze záznamu.