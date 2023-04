Kreml prohrává válku a ze strachu a vzteku se mstí odpůrcům. A může být hůř, tvrdí členka Pussy Riot

Když se prakticky všichni odpůrci Kremlu dostali do vězení nebo uprchli do exilu – a liberální média a lidskoprávní skupiny musely ukončit činnost –, mohlo se zdát, že dlouhá léta represí v Rusku dosáhla svého cíle. Přesto teď ruské bezpečnostní složky a soudy během pouhých tří týdnů překročily ve svém boji o zničení domnělých nepřátel, špionů a zrádců několik nových mezí, píše agentura Reuters. SVĚT VE 20 MINUTÁCH Peking/Moskva 18:19 29. dubna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Z vystoupení kapely Pussy Riot | Zdroj: Profimedia

Březnové zatčení amerického novináře deníku Wall Street Journal Evana Gershkoviche bylo znepokojivým varováním pro poslední západní žurnalisty v Rusku. Takže se cestovat, hovořit se zdroji a dělat svou práci stalo riskantní.

Moskva naposledy zadržela amerického žurnalistu za údajnou špionáž v roce 1986, tedy ještě v době komunistického Sovětského svazu. Proti Gershkovichovi už bylo vzneseno stejné obvinění.

Navíc minulé pondělí poslal ruský soud na 25 let do vězení opozičního politika Vladimira Kara-Murzu za velezradu a údajné šíření „nepravdivých informací“ o ruské válce na Ukrajině. Trest je třikrát delší než všechny předchozí uložené za odpor proti ruské invazi.

Hned druhý den uvedli stoupenci nejznámějšího Putinova kritika Alexeje Navalného, který si odpykává 11,5 roku za údajný podvod a pohrdání soudem, že ho dozorci poprvé zbili.

Opoziční lídr čelí novému obvinění z kladení odporu, za které mu hrozí dalších pět let. A ve středu Navalnyj uvedl, že je vyšetřován kvůli údajnému terorismu, za který soudy ukládají klidně i 30leté vězení.

Putin se mstí

Podle Nicolase Tenzera z amerického Střediska pro analýzu evropské politiky a osobního přítele Kara-Murzy se ruský režim blíží ke „skutečné totalitě“. Tento trend zrychlil po 17. březnu, kdy Mezinárodní trestní soud obžaloval Putina z válečných zločinů.

Rusko sice obvinění bagatelizovalo, ale mezinárodní zatykač kremelskému lídrovi ukázal, že není cesty zpět, a on už ve vztazích se Západem nemá co ztratit. Podle Tenzera se tak zdá, že Putinovi je jedno, co si Západ myslí, chce jen pokračovat v represích a válce.

Marija Aljochinová, členka feministické punkové skupiny Pussy Riot, která za protesty proti Kremlu strávila skoro dva roky v trestanecké kolonii, označila zacházení s Navalným a Kara-Murzou za „naprostý sadismus“.

„Kreml prohrává válku, a tak ze strachu a vzteku běsní a mstí se za vlastní bezmoc,“ řekla aktivistka agentuře. Rusko podle ní však nepřestane a může být ještě hůř.

Stoupenci Navalného a Kara-Murzy se obávají, že oba muži dlouhé věznění nepřežijí, protože mají po ruském pokusu o otravu podlomené zdraví. Navalný prý navíc náhle zhubl a trpí akutními bolestmi břicha, takže se ho úřady možná snaží pomalu otrávit znovu.

Kreml však může mít z věznění obou disidentů a amerického novináře krátkodobý prospěch. Nedávné zkušenosti ukazují, že až s Američanem proběhne soud, může ho Moskva využít k výměně vězňů.

Případ Navalného a Kara-Murzy zase slouží k neutralizaci Putinových nepřátel a odrazuje další od projevů nesouhlasu. Vytváření mučedníků však může mít i dlouhodobá rizika.

Putinova pozice sice ještě není ohrožena, ale dějiny jsou plné příkladů, kdy se z bývalých politických vězňů stali prezidenti – od Václava Havla, přes jihoafrického Nelsona Mandelu až po Chilanku Michelle Bacheletovou.

„Každý diktátorský režim je přesvědčen, že je neporazitelný, ale nakonec každý padne,“ zdůrazňuje Jevgenija, manželka odsouzeného Kara-Murzy.

Poslechněte si celý Svět ve 20 minutách v audiozáznamu nahoře v článku. Připravily Gita Zbavitelová a Tea Veseláková.