Rusko má hodně spojenců, tvrdí Putin. Nabízí jim zbraně

Rusko má hodně spojenců na různých kontinentech, kteří se neklaní takzvanému hegemonovi, prohlásil ruský prezident Vladimir Putin v narážce na Spojené státy. Při návštěvě fóra Armija-2022, které začalo v parku Patriot u Moskvy, Putin podle agentury TASS také uvedl, že mnohé typy perspektivních ruských zbraní o roky a desetiletí svými parametry výrazně předstihují své zahraniční obdoby. Moskva 16:26 15. srpna 2022

Pochválil také ruské vojáky, že čestně plní svou povinnost během speciální vojenské operace, jak Kreml nazývá válku Ruska proti Ukrajině. Ta pokračuje 173. dnem.

„Nyní během speciální vojenské operace naši vojáci společně s bojovníky z Donbasu se ctí plní svou povinnost, bojují za Rusko, za mírový život v Doněcké a Luhanské lidové republice, jasně plní všechny stanovené úkoly, krok za krokem osvobozují území Donbasu,“ prohlásil Putin.

Důležitost spolupráce

„Chci zdůraznit, že Rusko se zasazuje za co nejširší rozvoj vojenské a technické spolupráce. Nyní v podmínkách vznikajícího mnohopolárního světa je to mimořádně důležité,“ dodal šéf Kremlu.



Rusko si podle něj velice cení toho, že má hodně spojenců, partnerů, shodně uvažujících států na různých kontinentech. „Jsou to státy, které se neklaní takzvaným hegemonům, jejich vůdci projevují opravdu mužný charakter,“ řekl a dodal, že Rusko je připraveno nabídnout svým spojencům nejrůznější zbraně.

Ochranou separatistických „lidových republik“ v Donbasu odůvodňuje Moskva tažení na Ukrajině, které si podle odhadů již vyžádalo tisíce životů a miliony lidí vyhnalo z domovů. Vpád ruských vojsk, který začal na Putinův rozkaz 24. února, rozpoutal největší pozemní konflikt v Evropě od konce druhé světové války. Kyjev a Západ odsuzují invazi jako ničím nevyprovokovanou agresi Ruska.

K míru se ani po půl roce válčení neschyluje, obě strany podle BBC nejsou připraveny ke kompromisu. Ukrajinský parlament schválil prodloužení válečného stavu prakticky do konce podzimu a také zvýšení vojenských výdajů.