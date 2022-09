Rusové mají v hlavách kolektivního Putina. Až skončí, najdou si nového vůdce, říká analytik Stulík

Po vyhlášení částečné mobilizace ruských rezervistů uprchlo ze země nejméně čtvrt milionu lidí. „Mobilizace ale byla zahájena o hodně dřív. Protože pod různými záminkami mobilizovali muže v doněcké i luhanské oblasti, pak z regionů, kde byla například velká nezaměstnanost, nebo v etnických okruzích a republikách,“ říká pro Český rozhlas Plus David Stulík, analytik Bezpečnostního centra Evropské hodnoty a bývalý diplomat u delegace EU v Kyjevě. Praha 21:07 26. září 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Seniorní analytik programu Kremlin Watch David Stulík z think-tanku Evropské hodnoty | Foto: Kateřina Cibulka | Zdroj: Český rozhlas Plus

Zároveň si všímá, že v samotném dekretu není ani slovo o částečné mobilizaci, pouze o ní mluvil ruský prezident Vladimir Putin.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celou Osobnost Plus Barbory Tachecí

„Zprávy, které máme, svědčí o tom, že jsou de facto odváděni všichni muži, kteří tam jsou – to by se mohlo vyrovnat i jakýmsi etnickým čistkám. Protože se mobilizace zatím v takové míře netýká velkých ruských měst,“ dodává v pořadu Osobnost Plus.

Do války zatím nebyla povolána takzvaná zlatá ruská mládež ze střední třídy. „Ale etničtí Rusové najednou začínají mít strach a také si uvědomují, že se válka týká i jich.“

Zlatá ruská mládež, což jsou podle Stulíka děti funkcionářů ruského režimu, až dosud Putina podporovala.

„Více než polovina obyvatel podporovala a podporuje svého prezidenta ve válečném tažení proti Ukrajině. Jsou to lidé, kteří věří oficiální propagandě, věří tomu, že Rusko bojuje s fašisty, že je země ohrožena a že Západ je chce zničit. To je ta střední třída, která má i nějaké to kritické myšlení, ale díky propagandě Putinovi podlehla.“

Lukašenko se sešel s Putinem. ‚Nebudeme tolerovat ponížení od Západu,‘ řekl po schůzce Číst článek

„Jenže – v posledních pár dnech od vyhlášení mobilizace šla podpora Putina radikálně střemhlav dolů,“ doplňuje.

„Prezident má ohromný problém – a na šikmé ploše je už od roku 2014 a jen po ní dál sklouzává dolů. Už pro něj není cesta nahoru. Takže otázka je, co ještě dokáže způsobit a udělat. Nejenom v Rusku, nejenom na Ukrajině, ale i proti nám.“

‚Nejsme potrava pro děla.‘ Ruská policie zatkla při demonstracích proti mobilizaci přes 700 lidí Číst článek

„Rusové Putinovi až dosud věřili, že nejsou ve válce, ale že opravdu pouze provádí speciální vojenskou operaci s cílem neutralizovat fašisty a západní vliv na Ukrajině. Ale když vyhlásíte mobilizaci, tak ve válce jste. Také se očekává, že po referendech v doněcké a luhanské oblasti zřejmě bude vyhlášen vojenský stav.“

„Pro řadového Rusa je to najednou úplná změna reality a chápání, ve kterém žil až do minulého týdne. Najednou si musí uvědomit, že se ho to týká, že jeho příbuzní, blízcí musí narukovat.“

Referenda? Scénář jako na Krymu

O výsledcích referend v doněcké a luhanské oblasti je samozřejmě dávno rozhodnuto.

„Výsledky už jsou známé – ukrajinská strana zachytila rozhovory lidí, kteří tyto plebiscity organizovali, a samozřejmě, že Rusové budou chtít obě oblasti připojit k Ruské federaci. Už 30. září zasedají obě komory ruského parlamentu – a prezident Putin oznámí, že se stávají součástí federace,“ popisuje podobný scénář, jaký už Putin použil v roce 2014 při anexi Krymu.

„Nejde o zborcení celé ideologie, ale o zborcení ideologie jednoho konkrétního člověka.“ David Stulík

„Jakákoli vojenská akce na jejich území je tak agresí proti Rusku. Takže to z ruského pohledu znamená, že je ukrajinská armáda agresor na ruském území a Rusko si v tom případě rezervuje právo na adekvátní reakci,“ popisuje Stulík.

„Nemyslím, že k tomu dojde, ale v případě, že by Rusové sáhli na menší taktické jaderné zbraně, tak podle jejich doktríny bude jaderná nálož použita na nějakém, řekněme, izolovaném místě, kde nežije moc lidí. To jen proto, aby dokázali, že to myslí vážně.“

„Takže efekt materiálních a lidských škod nebude tak velký. Nebude to nějaká totální devastace většího území, spíš lokální,“ myslí si. Pak přijde reakce Západu, o které z pochopitelných důvodů nikdo předem nemluví a podle analytika ani veřejně mluvit nebude.

Rusko během mobilizace vyměnilo generála pro logistiku. Země má problémy se zásobováním vojsk Číst článek

Jak ale chápat mladé muže, kteří utíkají před mobilizací, přičemž až do minulého týdne tvrdili, jak jsou na svou zemi hrdí? „Nejde o zborcení celé ideologie, ale o zborcení ideologie jednoho konkrétního člověka, který tu ideologii zosobňoval,“ odpovídá Stulík.

Kolektivní Putin

„Odejde Putin a oni si najdou nového vůdce, který jim bude tuto ideologii dál nějakým způsobem propagovat. Ten jejich pocit: Jsme velcí, celý svět se nás bojí, jsme velká vlivná země. A třeba i nostalgie za obdobím Sovětského svazu, tak ta v Rusech je a zůstává.“

„Měli bychom být připraveni na různé varianty, kdy se Rusko může začít zmenšovat,“ David Stulík

„Říkám tomu, že mají v hlavách ,kolektivního Putina‘. Akorát teď si najdou obětního beránka a na Putina a jeho nejbližší okolí bude hozená zodpovědnost za to, že Rusko prohrálo v dalším z řady bojů s tím zlým, shnilým Západem. Ale nevíra, nenávist vůči Západu v Rusech zůstane. A bude pouze otázka času, kdy se opět objeví někdo, kdo začne Rusům říkat, že jsou ti velcí a svět by s nimi měl počítat.“

„Měli bychom být připraveni na různé varianty – teď nemyslím reakci Ruska, ale na to, že se třeba i Rusko může začít zmenšovat,“ varuje Stulík.

Útočník v ruské škole zastřelil třináct lidí, z toho sedm dětí, dalších dvacet zranil. Poté spáchal sebevraždu Číst článek

„Události mohou nabrat nepředvídatelný a rychlý vývoj – po tom, jak se množí protesty proti mobilizaci v Rusku a jak se začínají vyvíjet veřejné a společenské nálady.“

„Nemůžou čekat, že Putin bude pokračovat takový způsobem dál. Určitě se dějí různé diskuse, přípravy na možné změny i v regionech. Místní elity by mohly začít uvažovat o odtrhnutí se od Ruska. A tady mluvím o Kavkazu anebo o různých republikách, jako je Tatarstán, Burjatsko – a může to být velice rychlé, protože Putin ztrácí autoritu. Zatím má pod kontrolou bezpečnostní, represivní složky, které protestní nálady dokážou potlačit. Ale otázkou je, na jak dlouho,“ uzavírá.

Celou Osobnost Plus Barbory Tachecí najdete v audiozáznamu.