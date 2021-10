Rusové si ve čtvrtek připomněli Putinovy narozeniny i vraždu novinářky a kritičky režimu Politkovské

Vzpomínkové shromáždění na Annu Politkovskou se konalo v sídle opozičního listu Novaja Gazeta, pro který novinářka pracovala. Politkovská ztělesňovala kritický hlas vůči režimu, vůči krvavé válce v Čečensku a vůči prokremelskému vládci Čečenska Ramzanu Kadyrovovi.

Najatý vrah ji zastřelil ve vstupu do činžovního domu v Moskvě 7. října 2006, tedy v den Putinových narozenin. Odsouzeni byli zatím jen bezprostřední pachatelé. „Vražda nebyla objasněna,“ lituje novinářčin syn Ilja (42), který během piety v redakci kritizoval nezájem úřadů zločin objasnit.

„Už 15 let se nedaří dopadnout objednavatele vraždy a šance na to se zmenšují každým dnem,“ řekl AFP šéfredaktor listu Dmitrij Muratov. Někdejší kolegové Politkovské se snaží dosáhnout obnovení vyšetřování.

Její kancelář mezitím přeměnili v památník s dobovým počítačem, brýlemi odloženými na otevřené knize a hromádkou neotevřených dopisů a starých novin.

Vražda na objednávku

„Každý ví, kdo si vraždu objednal a zaplatil, ale nikdo o tom nemluví,“ tvrdí osmnáctiletý student žurnalistiky David Arakeljan, který se zúčastnil vzpomínkové slavnosti v Moskvě a který říká, že jej Anna Politkovská svou prací inspiruje.

Studentův názor sdílí i zástupce šéfredaktora listu Sergej Sokolov, podle kterého politické vedení země vědělo, na čí rozkaz byla novinářka zavražděna.

Mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov ve čtvrtek ujistil, že Kreml by byl rád, kdyby byli potrestáni všichni, kdo jsou za tento zločin zodpovědní, pachatelé i objednavatelé, ale dodal, že bylo obtížné zjistit pravdu.

Za spáchání a organizaci vraždy odsoudil ruský soud v roce 2014 pětici Čečenců k vysokým trestům vězení, kde mezitím jeden z nich - podle verdiktu organizátor vraždy - zemřel.

Ale kritici režimu by skutečného objednavatele hledali mnohem výše, možná až ve špičkách autonomní Čečenské republiky. Její občané byli odsouzeni i za jiné politicky motivované vraždy, jako bylo zastřelení někdejšího vicepremiéra a kritika režimu Borise Němcova v Moskvě v roce 2015, upozornila AFP.

Agentura připomněla, že nezávislá média, jako je Novaja gazeta, opozice a nevládní organizace v Rusku v současnosti čelí zvýšenému tlaku úřadů, a to již od lednového zatčení hlavního kritika Kremlu Alexeje Navalného.

„To, co se dnes děje, předvídala Anna Politkovská. Hodně z toho, co napsala, se ukázalo být proroctvím,“ lituje její syn Ilja.

Prezidentovy narozeniny

Sám prezident Vladimir Putin podle svého mluvčího Peskova strávil narozeninový den pilnou prací pro stát a spoluobčany, oslavy si ponechal až na večer, který stráví se svými blízkými.

Státní agentura RIA Novosti při této příležitosti zrekapitulovala předchozí Putinovy narozeniny, které šéf státu trávil jak na mezinárodních summitech, tak na výpravě do sibiřské tajgy.

„Oslavenec na odchod do důchodu asi nemyslí. Jeho současné funkční období končí za tři roky. Pak by mohl teoreticky pokračovat ve vládnutí až do roku 2036, což mu umožnily loňské změny v ústavě. Šéf Kremlu však zatím nechává otevřené, zda to skutečně hodlá udělat,“ poznamenala agentura DPA. V roce 2036 by Putin oslavil 84. narozeniny.