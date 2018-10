Jsme unaveni ‚nekonečnou rusofobní hysterií‘. Rusko uvažuje o pozastavení členství v Radě Evropy

Šéf zahraničního výboru dolní komory ruského parlamentu Leonid Sluckij označil kroky Rady Evropy vůči Rusku za destruktivní. Sluckij řekl, že Moskva by neměla čekat na to, až protiruští křiklouni zahájí proceduru vyloučení Ruska z Rady a měla by zmrazit své členství sama.

Podle Sluckého je už Rusko unavené nekonečnou rusofobní hysterií, diskriminací a dvojími standardy. Parlamentní shromáždění Rady Evropy pozastavilo ruské delegaci hlasovací právo kvůli okupaci Krymu. Rusko pak přestalo platit členské příspěvky.