Vlastní raketa Flamingo, útoky na rafinérie. Cílem Kyjeva je válku znelíbit co nejvíce Rusům, říká expert
Ukrajinci s letním nárůstem dronových útoků na ropné rafinérie udeřili na klíčový sektor ruské ekonomiky a prohlubují tak tamní palivovou krizi, zároveň v srpnu oznámili zahájení výroby vlastní rakety Flamingo, schopné zasáhnout i Moskvu. „Jde o prostředek poskytující nástroj k zásahu cílů, na něž doteď zaútočit nemohli, například kvůli přílišnému opevnění,“ popisuje pro iROZHLAS.cz strategii Kyjeva vůči Rusku bezpečnostní analytik Jakub Drmola.
Kyjev několik týdnů podniká útoky na ruské rafinérie a další ropná zařízení za využití dronů dlouhého doletu. Posílá jich více a v rojích, aby tak co nejvíce „zasypaly“ ruskou protivzdušnou obranu. Jak dlouho a v jaké míře by v nich ještě musel pokračovat, aby se krize i v očích Kremlu dostala na hranici únosnosti a přinutila jej „zdržovací“ strategii přeměnit v jednací?
To je těžká otázka, na kterou nedokáže odpovědět asi nikdo, dokonce bych tipoval, že ani sám Vladimir Putin.
Jde o jeden z mnoha způsobů, jak znepříjemňovat a zvyšovat cenu války a v podstatě, jak jste sama řekla, snažit se jej přesvědčit, že není v jeho zájmu v ní pokračovat, ať už z důvodů ekonomických či politicko-sociálních, kdy sledujeme ne nepokoje, ale přinejmenším nelibost, když v částech Ruské federace benzin chybí.
Oligarchové, společnosti a provozovatelé rafinérií samozřejmě také nemají rádi, když jim to výrazně kazí byznys. Na jedné straně z nich za poslední roky vedení země poměrně efektivně vysává peníze a zároveň čelí zvyšujícím se nákladům na provoz, protože do nich musí započítat, že občas přiletí dron a vybavení poškodí.
Nyní se odhaduje, že do určité míry měly zasáhnout zhruba pětinu zpracovávací kapacity. Kolik by to muselo být, aby si Putin řekl, že už toho má dost, lze těžko říct a netroufám si určit, zdali vůbec takové procento existuje.
Koneckonců také nedostatky momentálně zaznamenává co do benzinu a nikoli nafty, na níž funguje drtivá většina vojenské techniky, u které to tudíž v podstatě nemá vliv.
Nastínil jste dopad na běžné Rusy, kdy se tvoří fronty u čerpacích stanic a ceny paliva rostou. Nedávno také Putin přiznal, že země čelí nedostatku plynu a zmínil přechod na uhlí. Ačkoli tak realita útoků dopadá i na každodenní život, vzhledem k síle propagandy asi není příliš pravděpodobné, že by se to v budoucnu mohlo proti Putinovi obrátit?
Určitě bych neřekl, že by se to přerodilo v nějakou revoluci či protesty. Cílem je, aby se válka znelíbila co největší části populace.
Režim je vnitřně relativně silný a navíc, pokud si dobře pamatuji, většina zpráv o nedostatcích paliva a frontách pochází z oblastí, jež jsou pro něj řekněme méně významné, to znamená Dálný východ či obsazená území okupované Ukrajiny.
V politicky nejsilnějších oblastech, tedy například evropské části Ruska okolo Moskvy a Petrohradu, výpadek paliva až tak výrazný není, a zrovna tam si režim pohlídá, aby to tak zůstalo.
Zásah, oprava, další zásah
Nakolik se nabízí otázka, že Ukrajina k dronovým útokům přistoupila i z důvodu, že situaci na bojišti zůstává dlouhodobě zamrznutá, válka se překlenula v opotřebovávací, a i když ruská armáda postupuje pomalu, stav na frontě nyní přeci jen hraje spíše v její prospěch?
Útoky na rafinérie a energetickou strukturu nejsou nic nového, můžeme je sledovat přinejmenším od roku 2023.
Během léta nicméně jejich počet narostl.
To ano. Předešlé americké administrativě Joea Bidena se takové údery moc nelíbily a snažila se je Ukrajině rozmluvit. Jednak z hlediska toho, že by to mohlo způsobovat vyšší ceny paliva, či rizika eskalace a tak dále. Byť jde o různé spekulace a bude se to jen těžko potvrzovat, je ale možné, že od Trumpa už takový požadavek není.
Anebo stále je, ale vzhledem k jeho docela nízké podpoře se Ukrajinci rozhodli, že do toho půjdou a kampaň zintenzivní v kombinaci s tím, že nyní disponují dostatečnou silou a množstvím dronů s dlouhým doletem k opakovanému zasahování rafinérií.
Kampaň musí trvat neustále, nejde o to, že na dotyčné zařízení zaútočíte jednou a máte hotovo, někdy jsou zasažena třeba čtyřikrát pětkrát v několika vlnách.
Evidentně na to tedy Kyjev prostředky má a zároveň je politická situace taková, že mu to stojí za to, a tak se do útoků v posledním měsíci dvou pustil s poměrně intenzivní vervou. Pokud chce Ruské federaci, která z energie v zásadě žije a není závislá na exportu, ublížit, jde tedy o poměrně logický cíl.
Zároveň se jich také docela dost nachází blízko ukrajinským hranicím, vybavení je relativně křehké, a když jej zasáhnete, vznítí se samo. Rovněž to nejsou místa, která by se vzhledem ke své velikosti dobře chránila.
Opakované zásahy stejných rafinérií mají navíc výrazně ztěžovat jejich opravy.
Ano, počkají, až ji opraví, nechají ji chvíli běžet a následně zasáhnou znovu.
Nedávno bývalý vrchní velitel vojsk NATO Philip Breedlove v rozhovoru pro server iROZHLAS.cz zdůraznil, že se Putin nezastaví, nýbrž musí být zastaven, a aby Kyjev donutil Moskvu k jednání, musí válku přenést do Ruska. Je tedy v rámci dané myšlenky Kyjev s dronovými útoky na „dobré“ cestě?
Pro Ukrajinu je záhodno, aby se válka dostala do takové fáze, kdy by se Rusku prostě nevyplatila, nebylo v jeho zájmu v ní pokračovat a klást si další maximalistické cíle. To znamená jakýmkoli způsobem konflikt Rusku znepříjemnit a ekonomicky či politicky mu ublížit, ať už jde o dočasné útoky na jeho území nebo zábory jako například v Kursku.
Ukrajinský ,plameňák’
Kyjev v srpnu také oznámil, že dokončil vývoj a zahájil výrobu první domácí řízené střely dlouhého doletu Flamingo s nosností přes tisíc kilogramů, schopné uletět více než tři tisíce kilometrů, což znamená, že má prakticky dosah po celém evropském území Ruska a mohla by zasáhnout i Moskvu. Kdybychom mluvili o ukrajinské obraně jako takové, má pak daná střela být asi tou nejvíce možnou odstrašující položkou vůči Rusku?
Úplně bych na to nenahlížel jako na něco, čehož cílem má být nějaký odstrašující potenciál. Evidentně jde o zbraň, jež se má používat, a to rovnou. Myslím, že asi před týdnem vyšlo, že někde na Krymu už i možná použita byla.
To znamená, že jde o prostředek poskytující Ukrajině nástroj k zásahu cílů, na něž doteď zaútočit nemohla, například v důsledku přílišného opevnění, tedy že by k jejich destrukci potřebovala větší nálož, což s drony tak úplně vyřešit nejde.
Jejich kapacita je třeba přibližně do sta kilogramů, což se hodí pro zničení venku zaparkovaného letadla nebo části rafinérie plné paliva, kam hodíte jiskru, a bouchne sama. Pokud chcete nicméně zničit opevněný objekt, něco zakopaného pod zemí, nestačí vám to.
Ukrajina tak mohla činit pomocí zahraničních zbraní, třeba raketami ATACMS nebo Storm Shadow, těch je ale poměrně nedostatečné množství a zároveň na ně partneři kladou omezení, zda mohou vůči cílům v Rusku být použity či nikoli.
Pokud daného „plameňáka“ budou Ukrajinci schopni vyrábět jeden kus za měsíc, nebude to samozřejmě žádné terno, nicméně vychrlí-li jich desítky, jak výrobce poměrně ambiciózně tvrdí, výrazně by jim to pomohlo.
V noci z úterý na středu do polského vzdušného prostoru proniklo několik ruských dronů. Stále se neví, zdali útoky byly záměrné, či se jednalo o chybu. Může se nabízet, že Rusko třeba i kvůli ukrajinským dronovým útokům mohlo přejít k pokusům o další eskalaci?
Jde-li o danou úmyslnost, se asi s jistotou nedozvíme nikdy. Koneckonců cílem zbloudilých dronů nebo i těch, které záměrně přelétaly nad územím jiných států, je znepříjemnit fungování protivzdušné obraně, kdy letí ze směru, odkud je neočekává. Nejde o žádnou novinku, už jsme na to narazili v baltských státech, Rumunsku i právě v Polsku.
To, k čemu došlo teď, z toho ale výrazně vybočuje, ať už množstvím nebo vzdáleností, kam zařízení doletěla.
Vůči omylu či zabloudění bych tedy byl poměrně skeptický, neboť jich tam letělo na dvacet, spolu a navíc hluboko do polského území, což už se mi nejeví jako nějaká pouhá chyba. Spíše šlo o kombinaci jednak „pošťouchnutí“ a testování NATO a zároveň za tím mohla být i průzkumná aktivita.
Netušíme, co nesly, zdali šlo o nálože nebo kamery či další detekční vybavení, kdy cílem mohlo být lépe zmapovat polskou protivzdušnou obranu.
Nevím ale, jestli bych to tak úplně spojoval s ukrajinskými útoky na rafinérie. Myslím, že to Moskva mohla naplánovat zcela nezávisle, například i v souvislosti s probíhajícími hovory o evropských bezpečnostních zárukách vůči Ukrajině. Těžko ale spekulovat.