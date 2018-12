V Rusku se při testech zřítila raketa S-350. Po vzniku nestandardní situace se sama zničila

Poslední rozloučení s legendou ruského disentu. Ljudmile Alexejevové přišel dát sbohem Putin i opozičníci

Obhájkyně lidských práv Ljudmila Alexejevová zemřela ve věku 91 let. „Život věnovala boji za to, co je pro každého nejcennější, a to je svoboda, důstojnost, lidská práva,“ napsal Michail Gorbačov.