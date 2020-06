Rusko navzdory epidemii hlasuje o ústavních změnách. Referendum začalo na východě země

Rusové žijící v nejodlehlejších končinách země začali ve středu navzdory obavám z koronaviru hlasovat v referendu o ústavních změnách, vyhlášeném na 1. července. Změny v ruském základním zákonu mohou prezidentovi Vladimiru Putinovi otevřít cestu k setrvání u moci až do roku 2036, napsala agentura AFP. Ruské zákony umožňují hlasovat až 20 dní před termínem voleb či plebiscitu. Moskva 15:18 10. června 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dle ruských zákonů se může hlasování uskutečnit až 20 dní před zvoleným termínem (ilustrační foto) | Foto: Michaela Rehle | Zdroj: Reuters

Volební komise na Čukotce, nejvýchodnějším cípu Ruska, ohlásila vyslání týmů s volebními urnami za pastevci sobů. „Naši kolegové ujedou asi 600 kilometrů na palubě vozidel schopných projet neschůdným terénem, aby za čtyři či pět dnů doručili hlasovací lístky 87 voličům v tundře,“ řekla agentuře TASS tajemnice komise Jelena Gorbunovová.

Předtermínové hlasování začalo také na ostrově Sachalin v Tichém oceánu a na Sibiři. Kromě pastevců sobů zahrnuje i dělníky pracující na ropných plošinách, meteorology či strážce majáků. Z některých míst bude možné urny s hlasy přepravit pouze za pomoci vrtulníku.

Očekává se, že tímto způsobem na Dálném východě odhlasuje několik tisíc voličů. Například i námořníci, kteří by se od 1. července měli plavit na moři.

Termín referenda potvrdil prezident Putin na počátku tohoto měsíce. Navrhované změny v základním zákonu mu umožní, aby mohl být do nejvyššího úřadu znovuzvolen i po vypršení nynějšího mandátu v roce 2024, a to na dvě další šestiletá období. U moci by tak mohl setrvat až do května 2036. Referendum se původně mělo konat 22. dubna, ale muselo být odloženo kvůli epidemii koronaviru.

Balík změn v ústavě, které původně inicioval Putin svým projevem k zákonodárcům v polovině ledna, už schválily obě komory parlamentu i ústavní soud a podepsal prezident. Ke vstupu v platnost potřebuje právě už jen přijetí v celostátním hlasování.