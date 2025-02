USA propustily Rusa výměnou za Američana Fogela. Jméno ale Moskva neuvedla

Spojené státy výměnou za Američana Marka Fogela propustily ruského občana. Podle tiskových agentur to ve středu oznámil mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov. Jméno propuštěného odmítl sdělit, dokud nebude tento člověk na území Ruska. To bude podle mluvčího „v následujících dnech“. Bílý dům výměnu vězňů popsal jako diplomatické tání, které by mohlo posunout jednání o ukončení války na Ukrajině.

Moskva 13:17 12. února 2025