Na psychiatrii a pak zpět do Jakutska. Ruské úřady převezly zpátky šamana, který chtěl vyhnat Putina

S jakutským šamanem Aleksandrem Gabyšovem bylo podle agentury Interfax zahájeno trestní řízení za to, že měl v květnu vyzývat ke svržení vlády.

Gabyšov se v březnu vydal pěšky na 8000 kilometrů dlouhou cestu do Moskvy, kde chtěl rituálně vyhnat prezidenta Vladimira Putina z úřadu. Tvrdí totiž, že je stvořením temných sil.

Na Sibiři byl zadržen šaman, který ‚vyháněl‘ Putina z Kremlu. Podle médií může být obviněn z extremismu Číst článek

Do chvíle, než ho ve čtvrtek na federální silnici v Burjatsku zadržela policie, ušel už asi 3000 kilometrů. Následně ho úřady převezly do psychiatrické léčebny v Irskutsku na vyšetření a nechaly letadlem deportovat zpátky do Jakutska. Podle svých slov má právníka a bude se soudit.

‚Není to člověk, ale démon‘

Místní média uvedla, že Alexandra Gabyševa ve čtvrtek ráno u vesnice Vydrino na hranici regionu Burjatska a Irkutské oblasti unesli ze stanového tábora ozbrojení a maskovaní muži, zřejmě příslušníci bezpečnostních složek.

„Bůh mi řekl, že Putin není člověk nýbrž démon a že ho musím vyhnat. Kde vládne démon, tam namůže být demokracie,“ uvedl jakutský šaman podle serveru Politico ještě během své cesty.

Stovky přívrženců minulý týden protestovaly v Ulan-Ude proti zatčení dvou šamanových stoupenců. Shromáždění poté přerostlo v demonstraci proti výsledkům komunálních voleb, v nichž zvítězil prokremelský kandidát. Policie při rozhánění manifestace zadržela několik dalších lidí.