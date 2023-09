Kim se může ukázat jako velký vůdce, Rusku by mohl dodat miliony dělostřeleckých nábojů, míní expert

Ruský prezident Vladimir Putin uvítal ve středu na dálněvýchodním kosmodromu severokorejského vůdce Kim Čong-una. Předpokládá se, že jednání se zaměřila na dodávky dělostřelecké munice pro ruská vojska. „V boji proti imperialismu budeme vždy s Ruskem,“ nechal se slyšet Kim. O významu tohoto setkání hovořil na Radiožurnálu Zdeněk Kříž, vedoucí katedry mezinárodních vztahů a evropských studií Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Rozhovor Praha 18:31 13. září 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kim Čong-un se setkal s Vladimirem Putinem | Foto: Vladimir Smirnov/Sputnik | Zdroj: Reuters

Napovídají slova, která teď zazněla, že severokorejský vůdce dorazil do Ruska v neposlední řadě s nabídkou dělostřelecké munice pro jednotky na ukrajinské frontě?

Mohou napovídat, ale nezbytně nutně nemusí. Podle mého soudu se musíme podívat na celkový kontext. Jeho slova dokládají, že obě země jsou dnes rétoricky a vlastně reálně politicky na stejné úrovni.

Obě vedou boj proti jejich slovy agresivnímu americkému imperialismu. S projekcí se potom opírají o strategické partnerství s Čínou. Také z hlediska politického režimu jsou to velmi podobné země.

V Severní Koreji vládne vzorová marxistická diktatura. V Čínské lidové republice je také marxistický režim a v Moskvě vládne postmarxistická diktatura.

Nicméně tato ideová blízkost nepřinese harmonii a dodávky dělostřelecké munice si bude muset Rusko vyjednat. Bude muset nabídnout něco, co Severní Korea nebude moci odmítnout.

Podle analytiků oba státníci přijeli na schůzku už s uzavřenými dohodami. Přirozeně v utajovaném režimu. Jsou ty předpokládané dodávky severokorejské munice pro Moskvu skutečně tak zásadní a můžou být v takovém objemu, aby výrazně posílily kapacity ruských sil?

Já si neodpustím drobnou poznámku, že pokud smlouvy jsou v utajovaném režimu, tak by mě zajímalo, jak analytici přišli na to, že už byly smlouvy uzavřeny.

Lze tak usuzovat, že by asi Kim nevážil výjimečnou cestu za hranice Severní Koreje.

Pro Kima je to perfektní příležitost, jak se zviditelnit jako velký vůdce a jak prorazit zahraničně politickou izolaci. Kim necestuje moc často do zahraničí, a proto by tato krátká cesta mohla splnit svůj účel i tehdy, pokud by byla jenom součástí celého procesu vyjednávání o dodávkách severokorejských zbraní a obecně vojenského materiálu do Ruska.

Pro Rusko jsou dodávky dělostřelecké munice v současnosti velmi důležité. Celá ta válka je extrémně náročná na spotřebu dělostřelecké munice. Uvádí se, že Rusové spotřebovali za ten jeden a půl rok pět až jedenáct milionů kusů. Jejich vlastní produkční kapacity se odhadují někde kolem půl milionu kusů ročně. To znamená, že je vysoce pravděpodobné, že jejich sklady jsou už skoro na suchu anebo se ke dnu blíží.

V každém případě ukrajinské zdroje uvádějí, že za poslední dva měsíce ruské dělostřelectvo velmi výrazně snížilo intenzitu palby. Severní Korea má velmi mohutné dělostřelectvo. Udává se, že má více než 10 000 dělostřeleckých systémů různé ráže. Proto by měla mít ve skladech nižší desítky milionů kusů munice.

To znamená, z tohoto úhlu pohledu, hypoteticky třeba milion kusů severokorejských dělostřeleckých nábojů by Rusku určitě přišlo vhod a Severní Korea by mu je mohla dodat.

Má se za to, že v rámci předpokládaného výměnného obchodu poskytne Moskva Pchjongjangu dodávky potravin a jiné materiální pomoci. Putin v úvodu schůzky před novináři, symbolicky na moderním kosmodromu Vostočnyj, nastínil, že Rusko pomůže Severokorejcům s vývojem raketového, respektive satelitního programu. Může to třeba z pohledu západu být znepokojivé sdělení?

Nebude to nic nového. Severokorejský raketový program je založen na původních sovětských technologiích, které Severokorejci rozvíjejí bez ohledu na to, v jak tíživé hospodářské situaci se nachází. Znepokojivé to bude, děsivé ne. Všichni si na to už zvykli.