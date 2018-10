Skripal byl ‚zrádce a pacholek‘, ne ochránce lidských práv. Putin se ohradil proti obvinění z otrav

Bývalý ruský agent a zběh Sergej Skripal byl pacholek a zrádce vlasti. V projevu na energetické konferenci v Moskvě to ve středu řekl ruský prezident Vladimir Putin. Mediální skandál kolem jeho osoby propukl uměle, otrávit Skripala prý neměl nikdo zapotřebí, prohlásil v prvním veřejném komentáři ke Skripalově kauze. Moskva 16:33 3. října 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ruský prezident Vladimír Putin při inauguraci | Foto: Alexander Astafyev | Zdroj: Reuters

„Některé informační zdroje šíří názor, že Skripal byl bezmála ochránce lidských práv,“ řekl ruský prezident, když byl požádán o reakci na západní sankce vyvolané Skripalovou otravou. „Byl to prostě špion, zrádce vlasti. Byl to prostě pacholek, to je všechno,“ dodal Putin.

Skripal byl spolu s dcerou Julijí letos v březnu přiotráven armádním jedem novičok v jihoanglickém Salisbury. Londýn z útoku obvinil agenty ruské vojenské rozvědky, která prý jednala na přímý pokyn Putina.

V červenci zemřela Britka Dawn Sturgessová, která s látkou novičok přišla rovněž do styku. Její partner náhodný kontakt s látkou přežil, stejně jako Skripal a jeho dcera. Rusko důrazně odmítá, že by otravy byly jeho dílem.

„Chcete tvrdit, že jsme otrávili ještě navíc nějakého člověka bez přístřeší?“ komentoval ruský prezident smrt chudé tulačky Sturgessové. „Když se občas na tu věc dívám, prostě se divím: přijeli nějací chlapi a začali v Británii trávit bezdomovce. Co je to za hovadinu? Copak pracují v čištění města?“ pokračoval Putin.

Podle ruského prezidenta Rusko nemá zapotřebí nikoho trávit. „Tenhle Skripal je zrádce, jak už jsem řekl. Dopadli ho, byl (v Rusku) potrestán, odseděl si celkem pět let ve vězení, pak jsme ho pustili. To je vše. Odjel, pokračoval ještě ve spolupráci, konzultoval jakési tajné služby. No a co?,“ prohlásil.

Špionáž je jako prostituce

Skripal dlouhá léta působil jako agent ruské vojenské rozvědky a v 90. letech se nechal naverbovat pro spolupráci s britskou tajnou službou MI6. Ruská tajná policie ho v roce 2004 zatkla kvůli podezření, že Londýnu vyzradil desítky ruských agentů.

V roce 2006 byl v tajném procesu odsouzen na 13 let, ale v roce 2010 ho Moskva spolu s dalšími třemi osobami vyměnila za deset svých špionů zadržených v USA. Od té doby žije v Británii.

Podle ruského prezidenta je soupeření tajných služeb věčné. „Cožpak se rozmíšky mezi tajnými službami zrodily včera? Špionáž je, jak známo, stejně jako prostituce jedna z nejdůležitějších profesí na světě. Nikdo ji nezrušil a zrušit ani nemůže,“ podotkl Putin.