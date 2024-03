Rusko skrze systém rozpoznávání obličejů zatýká lidi z pohřbu Navalného. Kamery jsou po celé Moskvě

Pro čtyřicetiletou Jelenu si policisté přišli v pondělí ráno domů. Vyšetřovatel jí sdělil, že byla zachycena na videu z pohřbu kritika Kremlu Alexeje Navalného, kde někdo vykřikl Sláva hrdinům. Není to ojedinělý případ. Lidskoprávní organizace OVD-info registruje přinejmenším šest dalších. V Moskvě policie disponuje systémem rozpoznávání obličejů na záznamech z bezpečnostních kamer. Dokáže pak kohokoliv sledovat prakticky až ke dveřím jeho bytu. Moskva 19:28 6. března 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Rusko skrze rozpoznávání obličejů zatýká lidi z pohřbu Navalného | Foto: Stringer | Zdroj: Reuters

Zadržení jsou většinou lidé, kteří byli přímo na pohřbu, a také ti, kteří v den úmrtí opozičníka kladli květiny třeba u Sovětského kamenu v centru Moskvy nebo za Navalného zapalovali na ulici na improvizovaných pomníčcích svíčky.

Kromě jedné obviněné, které vyšetřovatelé přímo řekli, že skandovala protivládní extremistická hesla, ovšem není jasné, proč si policie vybrala zrovna je.

Systém rozpoznávání obličejů, který policie používá, je budován již velmi dlouho. Už na konci nultých let bylo rozhodnuto o tom, že celá Moskva bude pokryta kvalitními bezpečnostními kamerami.

Na začátku se to neobešlo bez „úsměvných“ situací, kdy se například v roce 2008 ukázalo, že zhruba třetina kamer vůbec nefunguje a provozovatel pouští do velícího stanoviště jen smyčku.

‚Zlikvidovat zrádce‘

Od té doby se systém výrazně vylepšil a je součástí tažení proti politické opozici. Nejméně od roku 2021 dochází k zadržování lidí po demonstracích. Systém má možnost poznat člověka a vysledovat, odkud na protest přijel, kde bydlí a podobně.

Výslechy a obviňování dalších účastníků pohřbu Navalného nejspíš budou pokračovat. Svědčí o tom třeba i výroky různých proválečných publicistů a blogerů, kteří například píší, že je potřeba „všechny tyto zrádce zlikvidovat, zavřít nebo vyhodit z práce“.

Například v jednom kanálu na telegramu publikuje člověk, který o sobě tvrdí, že pochází z Běloruska a je policista. „My to dobře známe. My jsme to takto udělali po roce 2020 (kdy Bělorusko zažilo obří protesty proti zfalšovaným prezidentským volbám – pozn. red.) a teď máme klid,“ píše zmiňovaný muž. A v Bělorusku se dodnes opravdu zatýkají lidé, kteří se těchto demonstrací účastnili.