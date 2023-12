Soud v Rusku poslal na několik let do vězení dva básníky. Měli číst ‚protiválečné‘ texty

Ruský soud poslal ve čtvrtek do vězení dva básníky na 7 let a 5,5 roku. Podle soudu je to za to, že loni na podzim v Moskvě veřejně četli protiválečné texty. Informoval o tom portál Meduza. Básníci Arťom Kamardin a Jegor Štovba se podíleli na každoročním čtení u památníku avantgardního spisovatele Vladimira Majakovského, které se konalo nedlouho po vyhlášení částečné mobilizace v Rusku a které jeho účastníci označili za protimobilizační.

Moskva 15:54 28. prosince 2023