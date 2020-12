Rusko neuspělo s žádostí o odklad vymáhání odškodného za Jukos. Zaplatit má 57 miliard dolarů

O povinnosti vyplatit odškodné rozhodl v únoru odvolací soud v Haagu. Zrušil tak rozsudek soudu nižší instance, podle kterého Rusko tuto částku platit nemuselo. Rusko se proti únorovému rozhodnutí odvolalo a požádalo o pozastavení vymáhání odškodného, dokud se odvolání nevyřeší.

Soud nicméně v dnešním rozhodnutí uvedl, že pravděpodobnost úspěchu odvolání „není taková, aby vyžadovala“ pozastavení vymáhání odškodného. Ruské ministerstvo zahraničí označilo dnešní verdikt soudu za neopodstatněný. Dodalo, že bude dál hájit své „"legitimní zájmy“ v Nizozemsku i u jiných soudů.

Soud v Haagu rozhodl, že Rusko musí zaplatit akcionářům Jukosu 50 miliard dolarů. Moskva se odvolá Číst článek

O odškodném rozhodl v červenci 2014 arbitrážní soud v Haagu. V dubnu 2016 ale okresní soud v Haagu rozhodnutí zrušil s odůvodněním, že „mezinárodní arbitráž neměla žádnou pravomoc zasahovat do těchto záležitostí jako rozhodce“. Po únorovém verdiktu odvolacího soudu ruská média a právní experti upozornili, že bývalí akcionáři Jukosu teď kvůli uspokojení svých pohledávek mohou žádat obstavení ruského majetku v zahraničí, jak se to už dělo po rozhodnutí arbitráže v roce 2014, a to například v Belgii a ve Francii.

Jukos byl svého času největší soukromou ropnou společností v Rusku s tržní hodnotou až 40 miliard dolarů. Hlavním vlastníkem byl oligarcha a oponent Kremlu Michail Chodorkovskij. Ten býval i nejbohatším člověkem v Rusku, v roce 2003 byl však zatčen a o dva roky později odsouzen k dlouholetému vězení za daňové úniky a zpronevěru. Společnost Jukos pak byla rozdělena a zestátněna, většinu majetku získala polostátní společnost Rosněfť, kterou řídil spojenec ruského prezidenta Vladimira Putina Igor Sečin.

Jukos pak v srpnu 2006 vyhlásil bankrot. Chodorkovskij vyšel z vězení v prosinci 2013, když mu Putin udělil milost. Soud v Nizozemsku před třemi lety rozhodl, že ruské úřady firmu Jukos donutily zbankrotovat, protože jí nařídily zaplatit obrovské daňové nedoplatky.