Ruský soud znovu otevře případ historika obviněného ze sexuálního zneužívání nevlastní dcery

Jurij Dmitrijev odhalil masové hroby obětí stalinského teroru v lesích u Sandormochu na severu Ruska a této tematice se profesionálně věnoval i jako předseda místní organizace Memorial, která se dokumentováním komunistických zločinů zabývá.

Objevil masové hroby ruských politických vězňů, teď ho obvinili z pořizování dětské pornografie Číst článek

Historik se domnívá, že obvinění jsou pomstou za tuto jeho činnost. Ruský soud ho na jaře zprostil podezření ze šíření dětské pornografie, ale nejvyšší soud Karélie ho znovu obvinil na základě pozdější výpovědi jeho nevlastní dcery a její babičky.

Historik Anatolij Razumov už před rokem řekl, že i podle něj jde o politické obvinění. „Mně je to zcela jasné. Dmitrijev organizoval Dny paměti obětí velkého teroru. Někomu se hodně nelíbilo, že se tady scházejí lidé, kteří nahlas říkají, to co si myslí. Jurij pokračoval v hledání pohřebišť a jmen obětí. Někomu to asi moc vadilo. Doufám, že se nám ho podaří ubránit,“ řekl v srpnu 2017 Radiožurnálu Razumov.

Jurije Dmitrijeva zadržela ruská policie v prosinci minulého roku na základě anonymního udání. Dmitrijev podle obžaloby pořizoval dětskou pornografii. Fotografoval svou nevlastní dceru, kterou její rodiče týrali, a dokumentoval stopy násilí na dítěti. Prokuratura to ale považuje za dětskou pornografii.