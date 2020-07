Safronov viněný z vlastizrady zůstává ve vazbě. Soud za zavřenými dveřmi odmítl jeho odvolání

Rus Ivan Safronov obviněný ze spolupráce s českou rozvědkou zůstane ve vazbě, čelí obvinění z vlastizrady. Moskevský městský soud ve čtvrtek zamítl jeho odvolání. Poradce šéfa ruské vesmírné agentury a bývalý novinář čelí obvinění z vlastizrady a hrozí mu až 20 let vězení. Podrobnosti ale ruská strana nezveřejnila, i ve čtvrtek jednal soud za zavřenými dveřmi. Moskva 16:23 16. července 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ruský soud zamítl odvolání Ivana Safronova vůči vazbě | Foto: Evgenia Novozhenina | Zdroj: Reuters

Celá kauza je vyšetřovaná ruskou tajnou službou FSB ve zvláštním režimu s poukazem na možné vyzrazení státního tajemství.

„Ze čtvrtečního soudu se veřejnost nedozvěděla prakticky žádné podrobnosti,“ upozorňuje zpravodajka Českého rozhlasu v Rusku Ivana Milenkovičová. Soudní jednání se koná v uzavřeném režimu, bez přístupu veřejnosti. Dění v soudní síni nemůžou mapovat novináři. Právníci jsou vázaní mlčenlivostí.

Dva ze Safronovových obhájců ale odmítli podepsat závazek mlčenlivosti, takže sice nemůžou být přímo v soudní síni a mají v některých ohledech omezené možnosti, můžou ale kauzu veřejně komentovat.

Jeden z nich, advokát Ivan Pavlov, ve čtvrtek řekl, že zprávu o údajném předání tajných materiálů českým tajným službám podepsal blíže neupřesněný generál ruské rozvědky SVR, která se zaměřuje na operace v zahraničí.

Jedná se sice o formálně civilní rozvědku, ale úzce spolupracuje i s vojenskou (GRU). Jméno generála prý ale v dokumentech k soudnímu líčení chybí.

Ruské operace

Šéf ruské civilní rozvědky SVR Sergej Naryškin sice odmítl, že by vyšetřování souviselo se Safronovovou novinářskou prací, jak on sám tvrdí. Novinářem byl až donedávna, poradcem šéfa ruské vesmírné agentury Roskosmos se stal teprve letos v květnu.

Jako redaktor pracoval Safronov v předních denících Kommersant a Vědomosti, kde se zaměřoval na problematiku obrany a vesmírných programů. Z potenciálně citlivých témat psal třeba o úmrtích ruských vojáků v Sýrii, o práci údajného amerického špiona přímo v úzkém kruhu Kremlu nebo třeba o podepsání dohody s Egyptem o dodávkách ruských stíhaček Su-35.

„Mimochodem, právě tento článek byl později z webu deníku Kommersant stažený,“ upozorňuje Milenkovičová.

Jak aktuálně píše ruský deník RBK s odvoláním na Safronovovi známé, tak si ho kvůli tomuto článku dokonce pozvala ruská tajná služba FSB k podání vysvětlení. Po zveřejnění informací totiž pohrozil Egyptu sankcemi americký ministr zahraničí Mike Pompeo.

Kauza budí pozornost

Kauza Safronova je v Rusku mimořádně sledována, je to jedna z aktuálně největších kauz. Nicméně pokud jde o oficiální místa, včetně těch nejvyšších, tak ta celý případ nechtějí příliš komentovat a odvolávají se na to, že to není v jejich kompetenci, ale v kompetenci soudu.

Co se ale týče médií a Safronovových kolegů novinářů, jeho zatčení vyvolalo mimořádnou vlnu solidarity - podobnou loňské kauze investigativního novináře Ivana Golunova, kterého zatkli kvůli údajnému držení drog.

Několik desítek novinářů, mezi nimi i část kremelských zpravodajů, se Safronova veřejně zastala. Safronov se sám v tomhle úzkého, elitního kruhu v minulosti pohyboval. To přitom nutně obnášelo to, že ho stejně jako další kremelské zpravodaje mimořádně důkladně musely prověřovat ruské tajné služby, je to proces trvající řadu měsíců.

Zastali se ho také některé známé osobnosti – spisovatelé nebo akademici. Někteří dokonce vyjádřili ochotu se za něj u soudu osobně zaručit, aby byl vyšetřovaný na svobodě. A dalších víc než 60 tisíc lidí podepsalo petici za otevřené a objektivní vyšetřování jeho kauzy.

Bývalý redaktor předních deníků Kommersant a Vědomosti byl zatčený minulý týden kvůli podezření, že ho v roce 2012 naverbovala česká rozvědka. On sám vinu popírá.

