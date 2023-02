Ruský politik vyhrál soud proti státu. Měl zaplatit pokutu kvůli videu, ve kterém odsoudil všechny války

Ruský regionální politik vyhrál soud proti ruskému státu v souvislosti s obviněním, že se dopustil diskreditace ruské armády. Na svých internetových stránkách o tom informuje Rádio Svoboda. Válečný veterán Viktor Šaljakin, člen strany Jabloko ve Velikém Novgorodu, loni na jaře na sociálních sítích odsuzoval válku jako takovou. Moskva 18:50 28. února 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Socha před ruským nejvyšším soudem v Moskvě | Zdroj: Profimedia

Soud rozhodl, že ministerstvo vnitra a ministerstvo financí mají Šaljakinovi uhradit náklady na lingvistický posudek, výdaje na obhájce a vyplatit 20 000 rublů (5918 korun) jako odškodnění.

Loni v květnu Šaljakin dostal pokutu ve výši 45 000 rublů za to, že na sociální síti VKontaktě zveřejnil protiválečné video a mluvil o tom, jak byl ve válce v Afghánistánu, i o tom, jak zachraňoval běžence v Gruzii. Odsoudil jakékoliv válečné operace. Bez ohledu na znalecký posudek, podle kterého Šaljakin nemluvil o válce na Ukrajině, ho soud shledal vinným z diskreditace armády.

Politik se proti rozsudku odvolal a v červnu soud pokutu zrušil pro nedostatek důkazů. V listopadu pak podal žalobu na ministerstvo vnitra a ministerstvo financí a požadoval kompenzaci za materiální a morální újmu.

Ruští poslanci krátce po ruské invazi na Ukrajinu schválili zavedení trestní odpovědnosti s možností uložit až 15 let vězení za dezinformace a za to, co ruské úřady vyhodnotí jako lživé zprávy o ruské armádě.