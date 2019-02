V Rusku padly vysoké tresty za špionáž ve prospěch USA. Za mřížemi skončil i důstojník tajné služby

Na 22 let poslal ruský vojenský soud do vězení s přísným režimem vysoce postaveného důstojníka tajné služby FSB Sergeje Michajlova. Trest 14 let vězení si má odpykat také jeden z ředitelů softwarové společnosti Laboratoř Kasperského (Kaspersky Lab) Ruslan Stojanov. Oba byli odsouzení za velezradu a vyzrazení státních tajemství agentům americké rozvědky.

