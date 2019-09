Rusko chce s pomocí Interpolu najít uprchlého agenta CIA, trestně stíhá i jeho rodinu

Rusko chce prostřednictvím Interpolu najít údajného špiona Ústřední zpravodajské služby (CIA) působícího v Kremlu, který před dvěma lety uprchl do Spojených států. Kvůli útěku Rusko zahájilo proti tomuto muži a jeho rodině trestní řízení. S odvoláním na mluvčí ministerstva zahraničí o tom ve čtvrtek informovala agentura Reuters. Moskva 18:09 12. září 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ruský Kreml (ilustrační foto) | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Mluvčí Marija Zacharovová prohlášení učinila na základě mediálních zpráv, podle nichž byl agent CIA působící v Kremlu v roce 2017 vyzvednut z dovolené v Černé Hoře a převezen do USA.

Agenti tajné služby měli v Putinově aparátu špiona, Rusko už musel opustit, píše CNN Číst článek

List The New York Times napsal, že ruský špion byl pro USA zvlášť cenný v době, kdy se Rusko začalo vměšovat do amerických prezidentských voleb. Jeho informace byly klíčové pro zjištění, zda vměšování nařídil a organizoval sám Putin.

Podle ruského listu Kommersant byl špionem pracovník prezidentské kanceláře Oleg Smolenkov, spolupracovník prezidentova poradce pro zahraniční politiku Jurije Ušakova.

Deník nadto zjistil, že Rus žije ve městě Stafford nedaleko Washingtonu i se svou ženou Antoninou, která rovněž pracovala v aparátu ruské vlády. Dům, v němž Smolenkov žije pod vlastním jménem, podle televize NBC střeží policejní agenti.

Zacharovová řekla, že Rusko po zmizení Smolenkova zahájilo trestní řízení a že se mediální informace o pobytu bývalého vysoce postaveného zaměstnance v Kremlu ve Spojených státech „musejí potvrdit příslušnými kanály“.