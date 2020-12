Dobrovolníci i vojáci. Rusko očkuje Sputnikem V tisíce lidí denně, Putin počká na certifikaci

Nejdřív Moskva a tento týden i další ruské regiony spouštějí očkování rizikových skupin proti novému koronaviru první ruskou vakcínou Sputnik V. Ta dostala tamní státní registraci v srpnu, a to už po druhé fázi klinických testů. Ta třetí, které se má zúčastnit 40 tisíc dobrovolníků, přitom ještě neskončila. Souběžně zahájila vakcinaci taky ruská armáda. Od stálého zpravodaje Moskva 14:03 8. prosince 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V Rusku probíhá očkování dobrovolníků vakcínou Sputnik V | Foto: Tatyana Makeyeva | Zdroj: Reuters

Očkování proti koronaviru může být někdy i tak trochu svérázná sportovní disciplína - poklus na podpatcích zimní Moskvou. Přinejmenším pro paní Taťjanu. Z jedné z poliklinik v centru města, kam se objednala, ji sestry poslaly do jiné, kde každou chvíli začnou očkovat další zájemce.

První ruskou vakcínu Sputnik V totiž dodávají v ampulce, která obsahuje dávku pro pět lidí. A protože se musí skladovat při minus 18 stupních, když ji jednou rozmrazí, potřebují ji hned udat.

Pokud se zájemců nesejde v daný čas dostatek, musí - stejně jako Taťjana - kvapem zamířit jinam.

Pokud ji nenaočkují ještě dnes, určitě si počká na jiný termín. „Jsem přesvědčená, že ten, kdo se nenechá naočkovat, tak v každém případě nemoc prodělá. Stoprocentně si lidé nemocí projdou,“ říká Taťjana Radiožurnálu.

„Jsou lidé, kteří mají takovou imunitu, že se vypořádá s tímhle virem, aniž by to na ně mělo vliv. Já to na sobě ale ověřovat nechci.“

Taťjaně je osmatřicet a je jedním z plánovaných 40 tisíc dobrovolníků, na nichž chtějí vakcínu v třetí fázi klinických testů vyzkoušet.

Z možných vedlejších účinků prý obavy nemá. „Je to taková tendence tvrdit, že co je od nás, to je špatné, a co je z ciziny, je dobré. Hodně jsem si o tom četla. Nemám pochyby o tom, že je to výborná vakcína. V každém případě je to lepší než nic,“ je přesvědčena.

Až sedm milionů lidí v Moskvě

Z nařízení prezidenta Vladimira Putina teď kromě třetí fáze klinických testů začala i vakcinace rizikových skupin, jako jsou zdravotníci, učitelé anebo sociální pracovníci.

„Už víc než dva miliony dávek byly anebo budou v nejbližších dnech vyrobené. To nám dává možnost začít, když ne masovou, tak skutečně rozsáhlou vakcinaci,“ oznámil minulý týden prezident Putin.

Dotyční nesmí mít žádná chronická onemocnění a nesmí jim být přes 60 let.

V Moskvě se o víkendu otevřelo 70 očkovacích center a podle místostarostky Anastasije Rakovové se bude jejich počet dál navyšovat. „Do konce roku, maximálně do začátku příštího roku, otevřeme v Moskvě 170 očkovacích center,“ oznámila.

Jak avizoval přímo starosta Sergej Sobjanin, město by do budoucna chtělo naočkovat šest až sedm milionů obyvatel.

Navzdory stížnostem zdravotníků, které se objevily například v souvislosti s třetí moskevskou poliklinikou, jak vedení města, tak ruská vláda odmítají, že by kohokoliv do očkování nutili.

„Chci zdůraznit, že se tak bude dít na dobrovolném principu,“ ujišťovala před startem očkovací kampaně ruská vicepremiérka Taťjana Golikovová.

Putin zatím bez vakcíny

Souběžně s vakcinací civilistů ale plánuje taky ruská armáda naočkovat víc než 400 tisíc vojáků. Informoval o tom ministr obrany Sergej Šojgu.

Podle náměstka resortu Timura Ivanova se už teď každý den očkuje na 1500 vojáků.

„Za tím účelem byly ve vojenských zdravotnických zařízeních zformované očkovací brigády. Celkem víc než tři sta brigád. To umožní navýšit počet očkovaných vojáků na pět tisíc denně,“ uvedl.

Rozptýlit obavy veřejnosti se snaží i někteří vrcholní politici. Krátce po srpnové registraci Sputniku V se nechali naočkovat například ministr obrany Sergej Šojgu nebo starosta Moskvy Sergej Sobjanin.

Prezident Vladimir Putin informoval, že si vakcínu nechala dát i jedna z jeho dcer. On sám ale podle mluvčího Dmitrije Peskova zatím očkování nepodstoupil.

„Na úrovni dobrovolníka se samozřejmě hlava země nemůže účastnit vakcinace. To nejde. Prezident si přece nemůže nechat dát necertifikovanou vakcínu,“ namítal mluvčí Kremlu.

Až podle něj testy skončí – a pokud to prý bude prezident považovat za nutné –, tak o případné vakcinaci bude sám veřejnost informovat.