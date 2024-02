Rusové zapouštějí kořeny v Srbsku. Zaregistrovali tam na 9000 tisíc nových podniků

Rusové zaregistrovali v Srbsku do konce roku 2023 přibližně 9000 nových podniků. Letos by měl jejich počet dále růst, vyplývá z informací srbské agentury pro evidenci obchodních společností. Údaje odrážejí zájem ruské komunity zapustit kořeny téměř dva roky poté, co ruská invaze na Ukrajinu vyvolala příchod přibližně 370 tisíc Rusů do této balkánské země, napsal server The Moscow Times.

