Stalinův teror? Jen pro 18+. Ruští cenzoři škrtli 'nebezpečnou' učebnici o represích za krutovlády

Učebnice vysvětlující zločiny Stalinova režimu je dle ruského cenzorního úřadu "nebezpečná pro zdraví dětí" - a tak nesmí do škol a je mládeži nepřístupná. Autor knihy, historik Andrej Suslov, za své dílo bojuje u soudu. Jeho protivníci se naopak radují: "státu nepřátelská" učebnice prý dětem vymývala mozky v žoldu zahraničních sponzorů. Moskva 6:00 2. srpna 2017

Když profesor historie na Permské státní univerzitě Andrej Suslov psal svou učebnici o jedné z nejtemnějších stránek ruské historie, měl vcelku jasno, co je jejím cílem. Napovídá tomu ostatně i její název: Průvodce učitelů po studiu/porozumění/zkoumání Stalinových represí.

Metodologická příručka má ruské děti provést obdobím stalinismu, vysvětlit v historickém kontextu tehdejší události i to, k čemu později vedly; ve zkratce tedy přispět ke znalostem a pochopení. "Knížka je určená starším studentům. Pomáhá učitelům i studentům lépe porozumět dějinám stalinismu a jeho následkům," popsal Suslov minulý týden v rozhovoru s Deutsche Welle (DW).

Jenže co je pro někoho "lepší porozumění", může jiný pokládat za "vymývání mozků". Učebnice, vydaná v roce 2015 ruskou nevládní organizací Centrum pro občanskou výchovu a lidská práva, rychle zaujala permskou odnož uskupení Suť vremeni (Podstata času). Dlužno říct, že nikoli v dobrém.

Nepřítel státu

Suť vremeni totiž stojí na ideologii, která v sobě mísí oslavu ruského národa a mesianistickou mytologii Ruska-spasitele s myšlenkami komunismu a touhou po obnovení Sovětského svazu, ovšem ve vitálnější a omylu-vzdornější podobě. Dílo historika Suslova do vytyčeného rámce zjevně nespadá.

Co mají ruské děti vědět o teroru za vlády Stalina? (Na ilustračním snímku ruská školačka s notesem se Stalinovým potrétem.) | Zdroj: Profimedia

"Práce Centra pro politickou výchovu a lidská práva na tomhle učebním plánu je jen zástěrkou pro ideologické a politické vymývání mozků dětí v Permu, v zájmu zahraničních sponzorů (zmíněného centra)," vysvětluje aktivista Pavel Gurjanov, proč Suť vremeni proti Suslovově učebnici zahájila kampaň.

"Text je od prvních stránek prosycený nenávistí ke všemu sovětskému," stojí v článku, který o ní organizace napsala a zveřejnila na svém webu. "Starý sen - nový norimberský proces, kde by SSSR odsoudili za všechny hříchy světa spolu s fašistickým Německem a komunismus postavili na roveň fašismu."

Suť vremeni protestovala také u státních úřadů, které na její výzvu odpověděly. Kuriózní ovšem je, že věc neskončila u ministerstva školství, pod jehož agendu školní osnovy a výukové plány spadají, ale u Federální služby pro dozor v oblasti telekomunikací, informačních technologií a masmédií, známější pod zkratkou Roskomnadzor.

Není zcela jasné, kudy se úřad, o němž se v posledních letech mluví hlavně v souvislosti s cenzurou ruských médií a internetu, dostal k hodnocení školního manuálu. Sám Suslov se domnívá, že se tak stalo na základě osobních vazeb právě na Suť vremeni.

Ať tak či tak, faktem je, že Roskomnadzorem shromáždění experti vynesli nad knihou zdrcující verdikt: učebnici prohlásili za "nepřátelskou vůči státu a společnosti" a klasifikovali ji jako "nebezpečnou pro zdraví dětí".

Suslovův pedagogický manuál k éře stalinského teroru, který doporučuje mimo jiné exkurze studentů na místa spjatá s represemi, se tak ocitl na černé listině. Do škol podle Roskomnadzoru nepatří - a ze státní prokuratury navíc přišel příkaz, aby nakladatel knihu označil jasnou značkou 18+ čili varováním "mládeži nepřístupno". Učebnice byla stažena také z webových stránek ministerstva školství, kde byla dříve publikována.

Co škodí dětem? Proč ne rovnou všechno?

Jenže Andrej Suslov si to nechce nechat líbit. Za Centrum pro občanskou výchovu a lidská práva podal na Roskomnadzor žalobu a soudní proces je v plném proudu: další líčení má být 3. října a vynesení rozsudku se očekává koncem příštího roku. Historik argumentuje, že Roskomnadzor neprověřil kompetenci povolaných hodnotitelů a požaduje, aby úřad inkriminovanou zprávu stáhl. "Vytváří to precedens," uvedl pro DW. "Za škodlivé pro dětské zdraví teď může být prohlášeno všechno."

„Ruské dějiny obsahovaly některé problematické stránky. Ale to samé platí i o dějinách dalších států. A my jich máme méně než ty další státy. A byly méně strašlivé než v některých jiných státech. Nemůžeme nikomu dovolit, aby nám vnucoval pocit viny."“ Ruský prezident Vladimir Putin (2007)

Suslova podpořil Memorial, jedna z neznámějších lidskoprávních organizací v Ruské federaci, která se zabývá právě soustavným mapováním represí za sovětské éry. Jistě, knihy mohou dětem škodit, uznává Memorial ústy svojí spoluzakladatelky Iriny Ščerbakowové.

Suslovova publikace však není ten případ - jsou tu jiné, které "šíří ideologické mýty a lži". Přikrášlovat historii stalinismu je nebezpečné, zdůraznila respektovaná vědkyně a novinářka Ščerbakowová pro DW: riziko ospravedlňování násilí ve prospěch "vyššího dobra" je příliš velké.

Co o tom v roce 1991 soudil Vladimir Putin? "Nás všechny, včetně mě samotného, občas napadne, že kdyby se řád vynutil železnou pěstí, žilo by se nám všem lépe. Ovšem ve skutečnosti by tohle pohodlí a bezpečnost rychle zmizely, ta železná pěst by nás totiž brzy všechny zardousila," prohlásil tehdy.

Ten samý Vladimir Putin o šestnáct let později na konferenci učitelů historie představil nové direktivy. "Ruské dějiny obsahovaly některé problematické stránky," uznal. "Ale to samé platí i o dějinách dalších států. A my jich máme méně než ty další státy. A byly méně strašlivé než v některých jiných státech. Nemůžeme nikomu dovolit, aby nám vnucoval pocit viny."

Doba si to žádá

Tak se zrodil manuál nazvaný "Moderní historie Ruska: 1945-2006: Manuál pro učitele historie", vehementně podpořená právě prezidentem Putinem a čerpající z mysli předního ideologa Kremlu Vladislava Surkova. "Sovětský svaz nebyl demokracií," píše se v ní. "Ale byl příkladem nejlepší a nejspravedlnější společnosti pro miliony lidí po celém světě."

Jistě, i v této příkladné společnosti se děly nepěkné věci a represe za Stalinovy éry nelze popírat. Jenže tady přichází ke slovu ono známé nezbytné zlo: "Poválečná domácí politika Sovětského svazu plnila mobilizační úkoly, které stanovila vláda." Demokratizace "nebyla možná", doba to "vyžadovala". Stalin byl "vůbec nejúspěšnějším sovětským vůdcem".

A co vyžaduje dnešní doba? Ve stejném roce, kdy se ruská vláda písemně zavázala k zachování památky "milionů obětí masových represí a gulagů", obvinilo ruské ministerstvo spravedlnosti Memorial z "rozvracení ústavního zřízení" - jen chvíli poté, co se organizaci pokusilo zcela zakázat.

O rok později, v roce 2016, byl Memorial zařazen na seznam takzvaných "zahraničních agentů", soudobého synonyma pro dobře známou "pátou kolonu".

A tlak na jeho historiky roste dál. Stejně jako počet Stalinových pomníků v Rusku.