'Urážlivá a nechutná.' Rusko zakázalo promítání britsko-francouzské filmové komedie Stalinova smrt

Ve čtvrtek měla mít v ruských kinech premiéru filmová komedie s názvem Stalinova smrt. Ve Velké Británii už film stačil získat několik ocenění, to ovšem v dnešním Rusku nehrozí: komedie se tam prozatím promítat nebude. Ruské ministerstvo kultury totiž odebralo snímku režiséra Armanda Iannucciho povolení, informuje portál amerického týdeníku Time. Moskva 6:25 26. ledna 2018

Film je hořkou satirou na mocenský boj v nejvyšších patrech sovětského systému po smrti diktátora Josifa Vissarionoviče Stalina v roce 1953.

Vedoucí činitele režimu, kteří stáli v čele Sovětského svazu v době komunistické diktatury, snímek vykresluje jako mafiánské zločince. U moci se podle něj udržovali tvrdými represemi, vraždy nevyjímaje, přibližuje britská BBC s tím, že film vznikl na základě stejnojmenné komiksové předlohy.

Stalinův teror? Jen pro 18+. Ruští cenzoři škrtli 'nebezpečnou' učebnici o represích za krutovlády Číst článek

Od ruských komunistů se na dílo snesla sprška kritiky hned po zářijové premiéře v kanadském Torontu. Stěžovali si, že je film protiruský a deformuje historii země. Jiným, jako je třeba mezinárodně uznávaný filmový režisér a velký přítel Vladimira Putina Nikita Michalkov, ale vadí něco jiného.

Michalkov považuje za nevhodné, aby se film promítal v době, kdy si Rusko na začátku února připomene 75. výročí vítězství Rudé armády v bitvě u Stalingradu, tedy v jedné z klíčových operací druhé světové války.

Jelena Drapenková, místopředsedkyně kulturního výboru Státní dumy, zase říká, že „v životě neviděla nic tak nechutného“. Ona a další diváci prý ve snímku navíc zaznamenali „prvky extremismu“.

Týdeník Time podotýká, že podle Jurije Poljakova, člena poradního sboru resortu kultury, jde přímo o „ideologickou válku“. A BBC dodává, že ke stejnému závěru na ruském ministerstvu kultury v podstatě dospěli i tamní právníci.

Cenzura v Rusku? 'Žádná není'

Ianucciho film si mimo jiného dělá legraci z vrchního velitele Rudé armády, maršála Georgije Žukova, který stál v čele sovětských vojsk v bitvě u Stalingradu. Dvě desítky lidí včetně Žukovovy dcery se už na ministerstvo kultury obrátily se stížností. Film prý znevažuje hrdinství občanů Sovětského svazu v boji proti nacistům.

Resort patrně na takové argumenty slyší. „Mnoho lidí starší generace – a nejen oni – to bude považovat za urážlivý výsměch celé sovětské minulosti a zemi, která porazila fašismus. Dotýká se to obyčejných lidí, a co hůře, dokonce i samotných obětí stalinismu,“ reaguje na kontroverze ministr kultury Vladimir Medinskij.

Ten ovšem jedním dechem ujišťuje, že v Rusku neexistuje cenzura a kritických a nepříjemných hodnocení historie se prý nikdo nebojí.

V nedávné minulosti však měly s ruskými úřady problémy i jiné filmy. Například Borat, Soukromá válka pana Wilsona, Dítě číslo 44, a dokonce i ruská romance Matilda o milostném vzplanutí posledního ruského cara Mikuláše k petrohradské primabaleríně.

V případě Stalinovy smrti je ale režisér Iannucci optimistický a je si jist, že film nakonec ruští diváci přece jenom uvidí. „Všichni Rusové, včetně novinářů, jimž jsme snímek ukázali, si to hodně užívali. Film se jim líbil. Říkali: Je to legrační, ale je to pravda,“ uvedl Armando Iannucci v nedávném rozhovoru pro deník Guardian.

Text vznikl pro pořad Svět ve 20 minutách Českého rozhlasu Plus.