Plnily letové úkoly. Ruské strategické bombardéry proletěly nad Karibikem

Ruské strategické bombardéry, které v minulých dnech přiletěly do Venezuely, vykonaly desetihodinový let nad Karibským mořem. V Moskvě to ve středu oznámilo ruské ministerstvo obrany. Dva bombardéry Tu-160, schopné nést jaderné zbraně, obří transportní letoun An-124 Ruslan a doprovodné letadlo Il-62 dorazily do Caracasu v pondělí.

Moskva/Washington 0:01 13. prosince 2018