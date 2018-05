Studujete na veřejné škole? Pracujte pro stát, anebo vraťte peníze, požaduje ruský poslanec

Ruská duma má na stole návrh zákona, který by studenty veřejných vysokých škol zavázal k práci pro stát. Čtyři roky studia by tak znamenaly povinnost odpracovat si čtyři roky ve státním sektoru, nebo odškodnit erár. Idea se zrodila v hlavě poslance vládního Jednotného Ruska Sergeje Vostrecova, jenž věří, že zákon absolventům umete cestu k zaměstnání. Bohužel pro něj sklízí skepsi. Dokonce i od svých spolustraníků, informuje RFE/RL. Moskva 14:00 1. května 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Žádný z oslovených studentů nevěřil, upozorňuje RFE/RL, že by v případě odmítnutí dokázal státu zpětně vrátit všechny vynaložené peníze (ilustrační snímek). | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Nic není v životě zadarmo, praví známé přísloví – a teď už i poslanec ruského parlamentu Státní dumy Sergej Vostrecov.

Ve jménu práce

Tento zástupce vládního Jednotného Ruska je zároveň členem parlamentního výboru pro sociální politiku, odkud mezi své kolegy nedávno vyslal návrh nového zákona. Rád by totiž, aby absolventi ruských veřejných škol po studiu začali pracovat ve státním sektoru. Přesněji řečeno, rád by jim to přikázal.

V praxi si to Vostrecov představuje takto: kolik let za státní peníze studuješ, tolik si poté odpracuješ. A pokud odmítneš, připrav si peníze. Protože svoje vzdělání budeš muset zpětně splatit.

V doprovodném textu k návrhu zákona poslanec vysvětluje, že má o mladé absolventy obavy stran zaměstnatelnosti. Navrhované opatření jim prý usnadní těžkou pozici na dnešním pracovním trhu a nebudou se muset strachovat, že po škole nenajdou práci.

Vostrecov také uvádí příklady ministerstva vnitra, ministerstva obrany a zpravodajské služby FSB – všechny tyto instituce v Rusku provozují vlastní vzdělávací ústavy, kde si školí své budoucí pracovníky.

'Strašný nápad'

O Vostrecovově iniciativě minulý týden informovala RFE/RL, která ovšem zároveň zjistila, že návrh nevzbuzuje žádné velké nadšení.

„Co na tom záleží, jak člověk přispívá do státního rozpočtu? Jestliže si založí vlastní firmu a najme si lidi a platí daně, tak proč by měl pracovat ve státním sektoru?“ diví se Ivan Romančuk, rektor Ťumeňské státní univerzity. „Vždyť se i takto podílí na rozvoji našeho státu.“

Navrhovaný zákon se nelíbí ani osloveným studentům proslulé Lomonosovovy univerzity. Přestože některé z nich zaujala vidina snadného získání práce, obávají se, že ve výsledku by utrpěla jejich svoboda výběru.

„Každý by měl mít práci, ale na druhou stranu by to bylo povinné, což je porušení osobní svobody,“ shrnul to jeden z nich. A žádný z oslovených studentů nevěřil, upozorňuje RFE/RL, že by v případě odmítnutí dokázal státu zpětně vrátit všechny vynaložené peníze.

Jedna ze studentek původem z Běloruska k tomu lakonicky podotkla, že v její vlasti takovou praxi mají – a že nápad zavést to samé v Rusku „je strašný“.

Bez diskuse, bez souhlasu

A navíc, tvrdí pro stanici odborník na politiku zaměstnanosti Vladimir Gimpelson: peníze, které stát vynakládá na vzdělání občanů, přece nepatří státu, ale daňovým poplatníkům.

Gimpelson připomíná sovětskou realitu, kdy studenti ze státem financovaných škol plynule přecházeli do náruče plánované ekonomiky, a dodává, že časy se změnily: lidé musí dostat možnost rozhodnout se sami.

„Jakou ekonomickou výhodu to přinese, když nemocnicím a školám přiřadí zaměstnance, kteří tam nechtějí pracovat? Pokud člověk nechce být doktorem, nechtěl bych být jeho pacientem,“ řekl RFE/RL Gimpelson. „A nechtěl bych ani předat své dítě učiteli, který pracuje ve škole, protože ho k tomu přinutili.“

Ku Vostrecovově smůle nejsou jeho nápadu příliš nakloněni ani kolegové z Jednotného Ruska. Na stránkách strany visí už od předminulého týdne upozornění, že návrh „nebyl prodiskutován frakcí (Jednotného Ruska) a byl představen bez souhlasu legislativní rady, proto ho frakce nepodpoří.“