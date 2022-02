OBRAZEM: Uprchlíci čekají v záchytném středisku nedaleko Přemyšlu, odvoz jim nabízí i čeští studenti

Parkoviště před bývalým, dnes uzavřeným, hypermarketem Tesco je plné aut i lidí. Právě sem autobusy převážejí z hraničního přechodu Medyka uprchlíky, kterým se podařilo překonat ukrajinsko-polskou hranici.

Na trávníku tu dobrovolníci vytvořili jakýsi malý supermarket, možná spíš bufet. Jsou tu balíky s balenou vodou, na vařiči se připravuje káva a čaj. K dispozici jsou i termosky a spousta potravin.

Sbírku jídla, oblečení a hygienických potřeb spustil na facebooku a dalších sociálních sítích Piotr Wysmoliński z Varšavy. S dary sem přicházejí místní obyvatelé Přemyšlu a okolních obcí. S distribucí oděvů, léků a potravin pomáhá každý, kdo má ruce. Nejde přitom jen o to dát běžencům najíst.

K dispozici je chleba, pomazánky, koblihy, dětská výživa, instantní polévky nebo sušenky. Zkrátka aby se lidé mohli nakrmit i napojit a odsud pokračovat dál do vnitrozemí Polska nebo třeba do České republiky.

S tím se snaží pomáhat i studenti z Prahy, Brna nebo Ostravy. „Nedávno jsem si udělal papíry na autobus a s klukama jsme jeden sehnali, tak jsem neváhal. Alespoň nějak jsme chtěli pomoci,“ říká Radiožurnálu Petr Bystroň, který studuje dopravní fakultu na pardubické univerzitě.

„Zatím je poptávka mizivá, ale myslím si, že to je dobou. Teď odchází převážně bohatší lidé, kteří mají známosti a má je kdo odvézt. V řádu dnů nebo týdnů však podle mě přijdou lidé, kteří nemají nic a budou rádi za jakoukoli pomoc,“ doplňuje student.

Celkově se z Ukrajiny kvůli pokračujícímu útoku ruských vojsk uprchlo do sousedních zemí nejméně 150 tisíc lidí, jak v sobotu uvedl Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky. Asi polovina uprchlíků se patrně vydala právě do Polska, dalšími destinacemi jsou Moldavsko, Rumunsko nebo Maďarsko. Celkem by podle OSN mohla uprchlická vlna zesílit na miliony lidí. Ukrajina má přes 41 milionů obyvatel.