‚Jeden tam zůstal.‘ Drony z Česka pomohly zachránit život ruskému žoldákovi z wagnerovců

V těžkých bojích o ukrajinský Bachmut hrají velkou roli i drony z Česka. Tyto stroje před několika dny zachránily život vojákovi, a to nikoliv ukrajinskému, ale ruskému, a dokonce žoldnéřovi z řad wagnerovců. Voják patřil do jednotky, kterou rozstřílelo ukrajinské dělostřelectvo, a jako jediný se vzdal. Ne však do rukou Ukrajinců, vzdal se dronům. Na frontu je přivezl český dobrovolník Dan.

Bachmut 6:45 16. května 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít