V Rusku rekordně přibylo nakažených, Ukrajina hlásí nejvíce úmrtí s covidem. Obě země málo očkují

V Rusku za poslední den přibylo 41 335 nových případů koronavirové nákazy. S odvoláním na operativní štáb o tom v sobotu informovala agentura Interfax, podle níž jde o nejvyšší počet od začátku pandemie covidu-19 v zemi. Rekordní bilanci 793 nových úmrtí po nákaze koronavirem hlásí Ukrajina. Moskva/Kyjev 12:06 6. listopadu 2021

Dosud nejvíce nakažených zaznamenaly zdravotnické úřady v Rusku 31. října: 40 993.

Od začátku pandemie se v zemi s asi 146 miliony obyvatel infikovalo 8 755 930 lidí. Za posledních 24 hodin zemřelo dalších 1 188 lidí po nákaze koronavirem, čímž se celkový počet obětí covidu-19 vyšplhal na 245 635.

Dosavadním maximem v počtu zemřelých během jediného dne bylo na Ukrajině 734 z 26. října, uvedla agentura Reuters. Ministerstvo zdravotnictví v Kyjevě také oznámilo, že za poslední den přibylo 25 063 nových případů koronavirové nákazy.

Celková bilance infikovaných se tím v zemi se 44 miliony obyvatel zvýšila na zhruba 3,06 milionu. Úmrtí spojených s covidem-19 evidují úřady 71 635.

Ukrajina v posledních týdnech zaznamenává rekordní počty nakažených i zemřelých. Stát na neočkované uvalil nová omezení, proti kterým lidé tento týden protestovali v ulicích Kyjeva. Na 93 procent hospitalizovaných s covidem-19, kterých je v úhrnu přes 35 000, nebylo podle ministerstva naočkovaných.

Alespoň jednou dávkou vakcíny proti covidu-19 je podle serveru Our World in Data naočkovaných 7,7 milionu lidí, tedy necelých 18 procent populace. Je to v Evropě jeden z nejhorších výsledků.

Důvodem je nedůvěra obyvatel k vakcínám a institucím. Ukrajinci si mohou vybrat mezi vakcínami firem Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca a Sinovac. Nízká proočkovanost je také v Rusku.