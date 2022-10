Deportace ukrajinských dětí do Ruska. ‚Bohužel je potřeba počítat s tím, že tam zůstanou,‘ říká analytik

Před osmi měsíci začala ruská invaze na Ukrajinu a od té doby byly do Ruska deportovány podle odhadů tisíce dětí, mnoho z nich bylo mohlo být adoptováno ruskými rodinami, jak upozornil mimo jiné iROZHLAS.cz. „Bohužel je potřeba počítat s tím, že tyto děti v Rusku zůstanou,“ říká analytik Michal Lebduška. „Bude opravdu těžké je dostat zpět. Není to otázka nejbližší doby a v tento moment si nedovedu představit, jak by bylo možné to fyzicky udělat.“ Praha/Kyjev 22:51 24. října 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ukrajinské ženy a děti na cestě do bezpečí | Zdroj: Fotobanka Profimedia

„Hlavním cílem je bezpochyby poškodit Ukrajinu i její budoucí rozvoj,“ hodnotí deportace a adopce ukrajinských dětí Lebduška, který se v Asociaci pro mezinárodní otázky věnuje zejména moderním dějinám středovýchodní Evropy se zaměřením na Ukrajinu.

Upozorňuje ale na to, že v těchto pojmech to ale jednotliví Rusové nemusí chápat:

„Dovedu si představit, že Rusové to skutečně vnímají reálně jako pomoc dětem. Je velmi těžké to hodnotit, protože my nevíme, jaké motivace a cíle Rusko má, jestli je to skutečně systematické, nebo jestli se to týká náhodně vybraných dětí, které z pohledu Rusů potřebují pomoc.“

Lidé, kteří deportované ukrajinské děti adoptují, možná nemusí mít dostatek informací, soudí Lebduška. „Dostat se k informacím může být skutečně těžké, situace podél frontové linie je nepřehledná. Je otázkou, co lidé, kteří si ty děti vezmou k sobě, vědí.“

Zda bude za deportace a adopce ukrajinských dětí někdo potrestán, záleží podle Lebdušky hlavně na tom, jak se budou vyvíjet boje a co bude s ruským režimem.

Rusové už prohráli



Michal Lebduška, analytik | Foto: Karolína Němcová | Zdroj: Český rozhlas

Ještě letos v březnu, pár týdnů po ruském vpádu na Ukrajinu, předkládal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj návrh dohody, ve kterém měla být jeho země neutrální. Teď už ale Kyjev o neutralitě nemluví, naopak na konci září podala vláda přihlášku do Severoatlantické aliance.



„Když Rusové začali zcela evidentně ztrácet a prohrávat, Ukrajina ucítila příležitost,“ říká Lebduška v pořadu Osobnost Plus. „Oficiální narativ ,vyhrát válku‘ teď znamená osvobodit celé území včetně Krymu. Získat kontrolu nad celým územím tak, jak to bylo v roce 1991 a před rokem 2014.“

Odhodlání Ukrajinců vyhrát válku je přitom podle Lebdušky obrovské: „Ze svého pohledu bojují o holé přežití. Minimálně ve střednědobém horizontu je možné osvobození poměrně velkých částí území. Nejsem si toho tak úplně jist u Krymu, kde to bude složitější.“

„Dá se říct, že Rusové s těmi cíli, s jakými do války vstupovali, už de facto prohráli,“ dodává analytik.

I proto už se o tom, že by Ukrajina mohla být neutrální zemí, v Kyjevě nemluví. Lebduška připomíná, že země o členství v NATO neusilovala mnoho let:

„Když nastoupil prezident Viktor Janukovyč, který odmítl aspirace svého předchůdce Viktora Juščenka. Ten totiž chtěl vstoupit do NATO, což ale tehdy bylo u Ukrajinců velmi nepopulární. Takže z hlediska nálad společnosti pak bylo docela logické tuto myšlenku opustit.“

„Následně byla Ukrajina neutrální, neaspirovala na členství v NATO – a stejně byla Ruskem napadena. Od toho momentu je jasné, že neutralita v tomto smyslu není žádnou zárukou bezpečnosti.“

Zelenskyj už nemá o Rusku iluze

Za osm měsíců se podle analytika Lebdušky změnil i samotný prezident Zelenskyj: „Vyrostl v nesporného lídra Ukrajiny. Tendence, které vidíme v jeho veřejných projevech, tak ty byly vidět už dřív. Velmi dobře dokáže oslovovat lidi, to samozřejmě souvisí s tím, že byl dřív herec.“

„Je vidět, že jakkoliv mohl dřív mít nějaké iluze o Rusku – a měl tam i velké vazby, protože jako herec působil i na ruském trhu – tak ty evidentně padly. Je to vidět i na rétorice kolem možného vyjednávání s Vladimirem Putinem, které už zcela odmítá,“ shrnuje analytik.

Zelenskyj totiž do politiky vstupoval s tím, že chce s Putinem jednat. „Když v roce 2019 dělal předvolební kampaň, měl ji mimo jinou postavenou na tom, že si sedne k rozhovorům s Putinem a vyřeší, ukončí válku na Donbase,“ uzavírá Lebduška.

