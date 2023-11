ONLINE: Největší postup armády za několik měsíců? Ukrajina tvrdí, že zatlačila ruská vojska od Dněpru

Ukrajinským silám se podařilo v Chersonské oblasti na jihu země zatlačit ruská vojska tři až osm kilometrů dál od levého břehu řeky Dněpr. Podle serveru Ukrajinska pravda to v televizi řekla mluvčí jižního velení ukrajinské armády Natalja Humenjuková. Ruské síly podle ní už nemohou ostřelovat pravý břeh z minometů, i když pokračují v palbě pomocí jiných zbraní. Sledujeme online Kyjev 19:57 19. listopadu 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ukrajina tvrdí, že zatlačila ruská vojska od Dněpru | Foto: Alina Smutko | Zdroj: Reuters

„Předběžná čísla se mění od tří do osmi kilometrů v závislosti na specifikách geografie a na krajinné povaze levého břehu,“ uvedla Humenjuková. Podobná prohlášení nelze bezprostředně nezávisle ověřit.

Pokud by se nedělní tvrzení armádní mluvčí potvrdilo, znamenalo by to největší postup ukrajinských vojsk za několik měsíců, podotkla agentura AFP.

Humenjuková dodala, že ukrajinské síly čeká „ještě mnoho práce“. V oblasti jsou desítky tisíc ruských vojáků, sdělila podle AFP. Rusové podle ní navíc pokračují v dělostřeleckém ostřelování pravého břehu Dněpru, který má pod kontrolou Ukrajina.

Právě snaha zabránit Rusům v ostřelování pravého břehu si Ukrajina podle pátečního prohlášení generálního štábu vytyčila jako jeden z cílů svých operací v okolí řeky.