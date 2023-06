ONLINE: Použití střel HIMARS proti Krymu by znamenalo zapojení USA do konfliktu, řekl Šojgu

Nasazení amerických raket HIMARS a britských střel s plochou dráhou letu Storm Shadow do útoků na „ruské území, včetně Krymu“, jak plánuje Kyjev, by znamenalo zapojení Spojených států a Velká Británie do konfliktu v plném rozsahu, varoval v úterý ruský ministr obrany Sergej Šojgu. Rusko v rozporu s mezinárodním právem anektovalo ukrajinský poloostrov Krym na jaře 2014, po svržení a vyhnání proruského prezidenta z Kyjeva.

Moskva 13:06 20. června 2023