ONLINE: Rusko podle Kyjeva vypouští rakety bez nálože. Snaží se tak vyčerpat protivzdušnou obranu

Mykola Danyljuk z vědeckého oddělení generálního štábu ukrajinské armády řekl, že v Chmelnycké a Lvovské oblasti byly nalezeny trosky střel Ch-55, které ruská armáda až do listopadu při útocích na Ukrajinu nepoužívala.

Ani jedna ze střel nebyla vybavena výbušnou hlavicí, škody však vznikly prostým nárazem a vznícením nespotřebovaného paliva.

Řízená střela Ch-55 byla vyvinuta v 70. letech v bývalém Sovětském svazu primárně k úderům na strategické cíle, je schopná nést jadernou hlavici. Odpalována je z letadel, k cíli přilétá v extrémně malé výšce podzvukovou rychlostí a dokáže se vyhýbat terénu.

„Záměrné odpalování těchto raket má za cíl odvést pozornost ukrajinského systému protivzdušné obrany a vyčerpat ho. Moderní ruské rakety Ch-101 a 3M14 Kalibr se současně zaměřují na objekty kritické infrastruktury a obytné oblasti, což může výrazně zvýšit účinnost jejich použití,“ uvedl Danyljuk.

Podle něj může využívání střel Ch-55 rovněž poukazovat na vyčerpání ruských zásob moderních řízených střel.

Rusko zahájilo invazi na Ukrajinu 24. února. Moskva, která čelí neúspěchům na bojišti a stáhla se z řady dříve obsazených území, v posledních týdnech začala plošně provádět vzdušné útoky na ukrajinskou energetickou infrastrukturu.

Ukrajina se kvůli tomu potýká s rozsáhlými výpadky dodávek elektrického proudu. Kyjev intenzivně vyzývá své západní spojence, aby mu dodali systémy protivzdušné obrany.

„Uskutečnili jsme další velkou výměnu zajatců. Osvobodili jsme 50 obránců Ukrajiny. Vracíme (do vlasti) obránce Mariupolu a (oceláren) Azovstal, vracíme zajatce, kteří byli v Olenivce (v Donbasu), raněné, a to hlavně v bojích na doněckém, luhanském a záporožském úseku fronty,“ napsal kancléř Jermak. Výměna zajatců se odehrála ve čtvrtek.

⚡️ 50 Ukrainian soldiers return home in new prisoner exchange with Russia. President’s Office Head Andriy Yermak said Russia had released 50 Ukrainian prisoners of war under the prisoner exchange. Russian Defense Ministry said it received 50 soldiers back. Photo: Andriy Yermak pic.twitter.com/aKF7AyU0GC

„Výsledkem vyjednávání je to, že se z území ovládaného kyjevským režimem vrátilo 50 ruských vojáků, kteří byli v zajetí smrtelně ohroženi,“ tvrdí ruské ministerstvo.

Vojenská transportní letadla nyní osvobozené vojáky přepraví do Moskvy, kde se budou zotavovat v zařízeních ministerstva. Všichni dostávají nezbytnou zdravotní a psychologickou pomoc, dodalo.

Minulý měsíc Moskva oficiálně informovala o osvobození devíti, 50 a 35 zajatých ruských vojáků, připomněla agentura Interfax.

Předchozí výměna se odehrála na konci listopadu, kdy ukrajinská prezidentská kancelář informovala o 12 osvobozených zajatcích, mezi kterými byli i obránci Mariupolu, černobylské jaderné elektrárny a Hadího ostrova a tři civilisté. Moskva tehdy informovala o propuštění devíti ruských vojáků z ukrajinského zajetí.

V půli listopadu šéfka mise Organizace spojených národů monitorující humanitární situaci na Ukrajině Matilda Bognerová uvedla, že Rusko i Ukrajina mučily válečné zajatce, včetně šoků elektrickým proudem a nuceného svlékání.

Prohlášení je založeno na svědectví 159 mužů a žen zajatých Ruskem a 175 mužů zajatých ukrajinskou stranou, uvedly agentury. „Zákaz mučení a špatného zacházení je absolutní, a to také a zejména v době ozbrojeného konfliktu,“ zdůraznila Bognerová.

VIDEO: Prisoners held by both sides in Russia's war in Ukraine have been subjected to torture, says the head of the UN Rights Monitoring Mission in Ukraine, Matilda Bogner pic.twitter.com/ySuS9OpgaQ