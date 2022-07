‚Přizpůsobení se rozmarům Ruska.‘ Ukrajinským ministerstvům vadí kanadská výjimka ze sankcí

Ukrajinská ministerstva energetiky a zahraničí v neděli vyjádřila hluboké zklamání z rozhodnutí Kanady vrátit do Německa ruskou turbínu, jejíž opravu v Kanadě zajistila německá společnost Siemens Energy a která je určena pro plynovod Nord Stream 1. V prohlášení zveřejněném na internetových stránkách ministerstva energetiky Ukrajina vyzvala kanadskou vládu, aby své rozhodnutí změnila. Ottawa/Kyjev 18:16 10. července 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ruská státní plynárenská společnost Gazprom v červnu výrazně omezila dodávky plynu do Německa plynovodem Nord Stream 1 (ilustrační foto) | Foto: Hannibal Hanschke | Zdroj: REUTERS/File Photo

Vrácení turbíny se podle Ukrajiny rovná přizpůsobení sankcí uvalených na Moskvu „rozmarům Ruska“, napsala agentura Reuters.

Německo má obavy z konce dodávek ruského plynu. Nord Stream 1 přestane fungovat kvůli opravě Číst článek

Kanada v sobotu oznámila, že přizná výjimku ze sankcí, aby mohla vrátit do Německa opravenou ruskou turbínu. Povolení bude omezené a odvolatelné. Dodala, že bez dodávek zemního plynu by německá ekonomika měla vážné problémy a Němcům by hrozilo, že s blížící se zimou nebudou moci vytápět své domovy.

Ruská státní plynárenská společnost Gazprom v červnu výrazně omezila dodávky plynu do Německa plynovodem Nord Stream 1. Zdůvodnila to zpožděním při opravě kompresorové turbíny v Kanadě.

Německý ministr hospodářství Robert Habeck však omezení dodávek označil za politicky motivovaný krok, kterým se Rusko snaží vyvolat nejistotu a zvýšit ceny plynu.

Energetická krize? Německo se připravuje na léta strádání, Rakousko je naopak v klidu Číst článek

Turbína se stala předmětem sporu mezi Německem a Ukrajinou. Kyjev už v minulosti vyzval Ottawu, aby si turbínu nechala, a tvrdí, že její vrácení by porušilo sankce uvalené na Moskvu.

Německo, které je silně závislé na dodávkách plynu z Ruska, naopak požadovalo vrácení turbíny.

Agentura Reuters s odvoláním na informované zdroje už dříve uvedla, že turbína má být nejprve odeslána do Německa. To ji následně dodá Gazpromu, nad kterým má kontrolu ruský stát. Kreml v pátek uvedl, že když se turbína z Kanady vrátí, dodávky plynu do Evropy zvýší.