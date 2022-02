ONLINE: Kancléř Scholz jednal tři hodiny s Putinem. ‚Diplomatické možnosti nebyly zdaleka vyčerpány‘

Rusko bude postupovat podle vývoje reálné situace, bude se však snažit o diplomatické řešení krize ve vztazích se Západem kvůli Ukrajině, uvedl ruský prezident Vladimir Putin po úterním jednání s německým kancléřem Olafem Scholzem. Kancléř na společné tiskové konferenci vybízel k odvrácení války a přesvědčoval, že možnosti diplomatického řešení krize nebyly vyčerpány. Moskva 16:23 15. února 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tisková konference německého kancléře s ruským prezidentem po jednání v Moskvě | Zdroj: Reuters

Rusko nemůže zavírat oči nad přístupem USA a NATO k bezpečnosti, ale v jejich reakcích na ruské návrhy jsou body, ve kterých lze spolupracovat, uvedl Putin na tiskové konferenci po jednání se Scholzem. Varoval, že Moskva vnímá „násilné zadržování Ruska“ jako ohrožení.

Putin současně zopakoval ruské požadavky, aby se Západ zavázal nerozšiřovat NATO a nerozmístit útočné zbraně u hranic Ruska. Alianční země se odmítají zaručit, že se NATO nikdy o Ukrajinu nerozšíří, žádná další země totiž podle nich nesmí mít právo veta při rozhodování o tom, koho se aliance rozhodne přijmout.

Rusko bude podle svého prezidenta postupovat podle vývoje reálné situace. Současně ale Putin ujistil, že Moskva bude usilovat o řešení krize diplomatickou cestou.

Stahování ruských vojsk

Scholz, který o den dříve jednal v Kyjevě s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským, se vyslovil pro další dialog s Ruskem. „Diplomatické možnosti nebyly ani zdaleka vyčerpány,“ řekl kancléř na společné tiskové konferenci s Putinem.

Uvítal zprávy o stažení části ruských sil od hranic s Ukrajinou jako dobrý signál. „Doufáme, že další budou následovat,“ dodal.

Ruský prezident Vladimir Putin přijal německého kancléře Olafa Scholze | Zdroj: Reuters

Povstalecké republiky

Kancléř varoval před možností, že by Rusko uznalo nezávislost povstaleckých republik na východě Ukrajiny, jak k tomu v úterý ruského prezidenta vyzvali ruští poslanci. Podle Scholze by to znamenalo „politickou katastrofu“.

Západ a Kyjev se kvůli soustředění ruských vojsk u hranic s Ukrajinou obávají nového ruského útoku na sousední zemi. Moskva, která takový úmysl popírá, v úterý ohlásila začátek stahování některých svých vojáků do původních posádek.