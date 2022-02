‚Zůstávají doma. Je důležité, aby nezavládla panika.‘ Ukrajinci v Česku zjišťují situaci svých rodin

V Česku žijí desetitisíce Ukrajinců, kteří se ve čtvrtek ráno probudili se strachem o své rodiny. Díky fungujícímu mobilnímu i internetovému signálu se s nimi ale zatím mohou - navzdory útoku Ruska - pravidelně spojit. „Kamarád mi teď psal, že v Kyjevě je zrovna ticho. Ale všichni sledují zpravodajské servery a mají připravená evakuační zavazadla pro případ potřeby,“ říká Andrii Konontsev, v Česku žijící fotograf ze Sevastopolu. Praha/Kyjev 18:17 24. února 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Abyste se mohli dostat z Kyjeva, musíte projet přes mosty. A tam se tvoří dlouhé kolony, přibližuje Ukrajinka Albina Feofialktova. | Zdroj: Reuters

„S rodinou v Kyjevě si volám pravidelně. Hned ráno byly ve městě výbuchy. Rodina přesto zůstává ve městě. Abyste se totiž mohli dostat z Kyjeva, musíte projet přes mosty. A tam se tvoří dlouhé kolony,“ líčí pro iROZHLAS.cz Ukrajinka Albina Feofialktovová, která žije v Olomouci.

Podle ní je určité napětí vidět také ve službách. „Někteří lidé se chtějí dostat z města, většina ale zůstává tam, kde je. Prostě sedí doma. Tvoří se proto kolony na benzinových stanicích a lidé také skupují obchody,“ pokračuje s tím, že se obyvatelé Kyjeva snaží v současné situaci zachovat alespoň takový klid, jaký je možný. Přesně podle pokynů ukrajinské vlády.

Telefonovala si také s rodinou v Doněcku. Tam je ale podle ní klid. „Mám informace, že se tam nic neděje. Nestřílí se tam, je tam klid. Ten konflikt se vede do vnitrozemí Ukrajiny, ne naopak,“ popisuje.

Její otec se pokoušel spojit se známými v dalších příhraničních městech. „Snažil se dovolat do měst jako Kramatorsk a tak. Tam ale není signál,“ vysvětluje Feofilaktovová, proč nemá o svých přátelích na východě Ukrajiny více zpráv.

Není důvod odjíždět

Podobně hodnotí situaci své rodiny v Kyjevě také v Praze žijící ukrajinský fotograf Andrii Konontsev.

„Všechno, co se týká internetu, je naštěstí funkční, takže mi lidé odepisují. Kamarád mi teď psal, že v Kyjevě je zrovna ticho, ale všichni sledují zpravodajské servery. A mají připravené věci, evakuační zavazadla. Ale nebylo to oficiálně nahlášené, byla to jejich iniciativa,“ popisuje s tím, že jeho rodina a přátelé zatím nemají důvod z města odjíždět.

„Starší lidé to berou strašně emočně. Lidé, kteří jsou mladší, to berou trošku racionálněji, reálněji. Zatím pouze čekají doma, sledují informace a nejvýše jsou s batohem připravení opustit Kyjev.“

Podle něj je důležité poslouchat pokyny ukrajinské vlády. Na internetu se totiž šíří řada dezinformací, které mají za cíl vyvolat v Ukrajincích paniku. „Už to není jako v roce 2014. Lidé už jsou poučení, už by neměla vzniknout taková panika,“ říká. Jeho známí v Charkově i Kyjevě se prý snaží podobné informace ze svého okolí na internetu vyvracet a upozorňovat na ně.

Konontsev má také rodinu v Sevastopolu na Ruskem anektovaném poloostrově Krym. Tam je ale podle něj situace klidná. „Byla informace, že je tam uzavřené letiště, ale letadla tam normálně létají. Vím to od bratra, který je námořník a tu situaci tam sleduje,“ přibližuje pro iROZHLAS.cz.

Jedním dechem ale dodává, že na severní hranici Krymu s Ukrajinou byla situace jiná. „Ruská strana už včera zcela uzavřela na Krymu rusko-ukrajinskou hranici a zpátky pouštěla pouze lidi, kteří měli ruské občanství.“ Nad ránem už místem projížděly na území Ukrajiny tanky a další vojenská technika.

Podle Konontseva teď jeho přátelé a rodina na Ukrajině především čekají na reakci Evropy, která podle nich dosud byla nedostatečná. „Evropa slíbila strašně moc, příliš toho ale zatím nevidíme. Tak doufáme, že ta reakce na dnešní invazi bude odpovídající. Jestli nebude, bude to špatně.“

