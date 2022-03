ONLINE: Rusku se podle informací z Ukrajiny stále nedaří dostat do Kyjeva, mělo přijít o pět stíhaček

Na Rusy doléhají sankce. ‚Mám strach, že se měníme v Severní Koreu nebo Írán,‘ říká mladík z Moskvy

„Kdybych mohl teď hned opustit Rusko, udělal bych to. Ale nemůžu odejít z práce,“ říká Andrej. Nemohl by si pak dovolit platit v Moskvě hypotéku poté, co se zvýšily úrokové sazby.