ONLINE: Ruský tanker zasáhl námořní dron. Útok je připisován ukrajinské tajné službě a námořnictvu

V noci na sobotu podnikla Služba bezpečnosti Ukrajiny (SBU) společně s námořnictvem speciální operaci, při které odpálila tanker Ruské federace SIG přepravující palivo pro ruskou armádu, sdělily agentuře Interfax-Ukrajina zdroje z tajné služby.

Ty zároveň tvrdí, že akci provedly v ukrajinských teritoriálních vodách. Podle zdroje BBC ukrajinská tajná služba a námořnictvo použily námořní dron a 450 kilogramů TNT.

Podobné informace přinesly později Reuters a AP, rovněž s odvoláním na anonymní zdroje.

Ukrinform dříve uvedl, že zasažený tanker SIG údajně dodával letecké palivo z Ruskem anektovaného poloostrova Krym do Sýrie, za což byl zařazen na sankční seznamy USA.

Nejedná se o civilní plavidlo, takže spadá pod zákaz ukrajinského ministerstva obrany ohledně přepravy vojenského nákladu, píše ukrajinská tisková agentura. Tanker podle ní v oblasti kotvil po připlutí z Turecka.

Ruská státní agentura TASS s odvoláním na ruské úřady píše, že tanker napadla ukrajinská strana a utrpěl trhlinu v oblasti strojovny. K úniku paliva nedošlo, plavidlo je na hladině, uvádí tato agentura.

K tankeru podle ní připluly dva remorkéry, které se do oblasti přesunuly z ruského černomořského přístavu Novorossijsk.

O poškození lodi informuje také ruská agentura Interfax, podle níž bylo na palubě 11 lidí a nikdo nebyl zraněn. Moskvou dosazený šéf okupační správy Záporožské oblasti Vladimir Rogov ale podle agentury AP uvedl, že několik členů posádky utrpělo zranění kvůli rozbitému sklu.

Podobná prohlášení jednotlivých stran konfliktu není možné bezprostředně ověřit z nezávislých zdrojů.

Agentura Reuters poznamenala, že Spojené státy uvalily sankce na tento tanker a jeho majitele, petrohradskou společnost Transpetročart, v roce 2019 za zásobování ruských sil v Sýrii leteckým palivem.

Stanice BBC nebo účet Osinttechnical, jenž se zabývá analýzou otevřených válečných dat, mezitím zveřejnily video, které údajně útok na tanker zachycuje. BBC k záběrům uvádí, že je poskytl zdroj z ukrajinské tajné služby.

Na sociálních sítích se už dříve objevily fotografie ukazující poškození plavidla, které bylo zčásti zatopeno, a to včetně strojovny.

Images showing Damage to the Bridge, Officer Berthing, and Flooded Engine Room of the Russian-Flagged Oil Tanker “SIG” which was reportedly Struck by a Ukrainian Attack Drone while it was Transiting the Kerch Strait earlier tonight leaving the Vessel without Power. pic.twitter.com/TslhqDnogr