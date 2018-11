Celkem 24 zadržených. Ruský soud poslal do vazby posledních devět ukrajinských námořníků

Kyjev/Moskva| 27. 11. |Petr Jadrný, Filip Harzer |Zprávy ze světa |Otázky a odpovědi

Co přesně se stalo v Kerčském průlivu? Jak na konflikt reagují Ukrajina a Rusko? Co na to říká svět? A jak situaci v oblasti ovlivnila stavba Krymského mostu? Přečtěte si přehledné otázky a odpovědi.