Když Rusko uvidí slabost, tak jako každý predátor půjde po slabém místě, hodnotí analytik Pojar

Jednání Severoatlantické rady s Ruskem by se mohlo uskutečnit 12. ledna. Do té doby bude Kreml zřejmě dál hrát kartu zvyšování napětí v regionu, domnívá se stálý velvyslanec České republiky při NATO Jakub Landovský. S tím souhlasí publicista Jiří Just, který si myslí, že hrozba vpádu ruských vojáků na Ukrajinu zatím stále trvá. Praha 0:10 29. prosince 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ruský prezident Vladimir Putin na výroční tiskové konferenci v Moskvě | Zdroj: Fotobanka Profimedia

„Vladimir Putin naznačuje, že jakákoli dohoda, která by mohla vzniknout, je pro Rusko velice důležitá. A on se určitě nebude chtít vzdát svého triumfu – nátlaku na Ukrajinu a tedy i na Evropskou unii a NATO,“ tvrdí Just.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Mohlo by přímé jednání představitelů Severoatlantické aliance a Ruska uklidnit situaci u hranic s Ukrajinou, kde se v posledních týdnech nahromadily ruské jednotky?

Je ale přesvědčen, že jde primárně o poziční hru a diplomatický nátlak: „Nemyslím si, že by Rusko chtělo vtrhnout na Ukrajinu a odkousnout si další její část jako v roce 2014.“

To, z čeho Kreml podle publicisty žijícího v Moskvě nesleví, je možné členství Ukrajiny, ale také Moldavska nebo Gruzie v NATO. „To je ta červená linie, kterou nebudou chtít překročit,“ míní.

V tomto ohledu nabízí určité možnosti summit Severoatlantické aliance v Madridu, který se má konat v lednu příštího roku. Na něm by mohlo dojít k vydání rezoluce, která bude princip otevřených dveří nastavený v roce 2008 regulovat, uvažuje redaktor Aktuálně.cz Daniel Anýž. Ze strany Spojených států si ale závaznou deklaraci o nepřijetí Ukrajiny nebo dalších zemí do NATO představit nedokáže.

Putin na tiskové konferenci: Rozšiřování NATO na východ je nepřijatelné, chceme bezpečnostní záruky Číst článek

Bezpečnostní analytik a prorektor vysoké školy CEVRO Institut Tomáš Pojar, který také radí premiérovi, nicméně připomíná, že v dané chvíli se o jakémkoliv připojování Ukrajiny nebo Gruzie nedá vůbec hovořit. „To v tuto chvíli není na stole,“ konstatuje.

Z pohledu odborníka na bezpečnost by bylo nemoudré Rusku ustupovat. Obratem totiž přijdou nové požadavky, a to by k deeskalaci napětí nepřispělo.

„Byl bych ale také opatrný se siláckými řečmi – zachovejme chladnou hlavu a racionální uvažování. To je ta nejlepší cesta,“ radí Pojar.

Česká republika by podle něj měla držet pozici, kterou aktuálně má, a totéž platí v případě celé Evropské unie. „Když Rusko uvidí slabost, tak samozřejmě – jako každý správný predátor – půjde po slabém místě. Když ale uvidí rozhodnost, sílu a neústupnost, tak to do svých plánů také zakalkuluje.“

Dialog a udržování základních kanálů komunikace je ale na místě i uprostřed krize, upozorňuje velvyslanec Landovský. „Řekl bych, že je to dokonce povinnost zodpovědných států a aliancí. Smyslem je budování vzájemné důvěry, která potom umožňuje snižovat napětí,“ uzavírá.

Poslechněte si celý audiozáznam Tématu dne Lukáše Matošky.