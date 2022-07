Rusko by mělo garance na vývoz obilí dodržet. Jinak si znepřátelí zbytek světa, říká politický geograf

Prezident Volodymyr Zelenskyj v pátek prohlásil, že Ukrajina je připravena zahájit dodávky obilí z černomořských přístavů. Čeká prý na signál od Turecka a OSN. Podle ukrajinského ministra dopravy by první lodě mohly vyplout koncem týdne. Politický geograf a publicista z Univerzity Karlovy a Metropolitní univerzity Praha Michael Romacov Radiožurnálu sdělil, že kdyby Rusko porušilo bezpečnostní garance, může mu hrozit znepřátelení zbytku světa. Praha 20:35 29. července 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Přístav v ukrajinském Mikolajivu | Zdroj: Reuters

Pokud ukrajinská strana čeká na znamení Turecka a OSN, aby začala obilí vyvážet, co tomu zahájení vývozu zatím brání? Jsou dostatečně zajištěné podmínky pro transport suroviny z ukrajinských přístavů?

Smlouva, na jejímž základě by se vše mělo rozběhnout, byla uzavřena 22. července. Trvá, než se všechno řádným způsobem připraví. Je zapotřebí vzít v úvahu, že nejde jen o to, jestli jsou komodity, které se mají začít z přístavů dopravovat, dosažitelné.

Nebavíme se tedy jen o hledisku toho, zda tam správně funguje struktura, jestli jsou tam nakládající pásy, díky kterým se obilí ze sil dopravuje do lodí, a podobně.

Je také zapotřebí ošetřit všechny bezpečnostní záležitosti. Musí se připravit i Turecko, protože to zprostředkovalo dosažení smlouvy a zavázalo se, že bude provádět kontroly lodí, aby nedocházelo k tomu, že by na Ukrajinu měly být námořní cestou dopravovány zbraně. To všechno jednoduše nějakou dobu trvá.

Jsou současně také jednoznačné bezpečnostní garance pro ukrajinskou stranu, že Rusko nepřestane dohodu dodržovat a nevyužije situace třeba k útoku na ukrajinské přístavy?

Mělo by to tak být, nicméně v posledních letech jsme svědky toho, že pro ruskou stranu mezinárodní závazky nic moc neznamenají.

Je tu snad poměrně slabá, ale přesto existující naděje, že je řada zemí, s nimiž Rusko teď komunikuje (a ono jich skutečně není mnoho), závislá na dodávkách komodit z Ukrajiny.

Rusko si už kompletně zabouchlo dveře na Západ a pokud se nechce zásadním způsobem rozkmotřit se zbytkem světového společenství, tak by garance ve vlastním zájmu mělo dodržet.

Aby se nestalo, že se státy jako Pákistán, Indonésie nebo Bangladéš, které s ruskou invazí na Ukrajinu nemají problém, přidají na druhou stranu.

Prezident Zelenskyj uvedl, že vývoz obilí je v ukrajinském zájmu - nakolik je tedy pro Kyjev důležitý?

Z hlediska Ukrajiny se jedná o velice podstatnou součást fungování ukrajinské ekonomiky, která pochopitelně ruskou invazí a válkou zásadním způsobem trpí. Každý příjem pro ukrajinský rozpočet je velice důležitý.

Navíc zde nejde jen o bezprostřední ekonomický rozměr. V segmentu produkce, ať už hovoříme o pšenici nebo jiných obilovinách jako je kukuřice, pohanka a další zrniny, které se na Ukrajině produkují, je zaměstnána spousta lidí.

Zásadní je tedy i tento „druhotný ekonomický rozměr“. Všichni, kteří v této oblasti pracují, budou mít možnost navzdory válce nějakým normálním způsobem fungovat.

Co je s obilím, které Rusko ovládlo v ukrajinských přístavech?

Pokud vím, tak toto obilí se přepravuje do Ruska. A co se tam s ním dál děje? To je otázka. Ukrajinské úřady tvrdí, že některé obiloviny jsou dopravovány do zahraničí prostřednictvím ruských přístavů, respektive ruských lodí, což by mělo být minimálně ze strany Západu jasně protiprávní. Kolem toho už se vede celá řada právních, respektive mediálních a politických bitev.

Víme, že některá ruská plavidla, která se pokoušela doplout do blízkovýchodních destinací s deklarovaným ukrajinským kradeným obilím, do přístavů buď nebyla vpuštěna, anebo nebyla umožněna jejich vykládka. Nicméně nedělejme si iluze, že by se takto podařilo odchytit každou loď, protože řada ruských plavidel si údajně demontovala radarové odražeče, je tudíž obtížné detekovat jejich pohyb.