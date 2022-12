Rusko ani Ukrajina nedrží trumfy, kterými by druhou stranu přinutily k jednání, říká vojenský expert

Velitel ukrajinské armády generál Valerij Zalužnyj stejně jako další ukrajinští představitelé předpokládají, že Rusko nyní přeskupuje síly, aby možná už v lednu zahájilo velkou ofenzivu, jejímž cílem může být i Kyjev. „Zcela určitě nejde o plané varování, ale na druhé straně je to třeba brát jako součást informační války,“ upozorňuje plukovník generálního štábu v záloze Zdeněk Petráš z Univerzity obrany. Praha 11:23 30. prosince 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ruské raketové útoky na ukrajinská města mají podle experta podlomit morálku vojáků i civilistů (ilustrační foto) | Zdroj: Reuters

„Jedna i druhá strana se snaží přesvědčit protivníka, že ví, co bude činit, ví, s čím to bude činit, a že je na to připravena,“ vysvětluje Petráš s tím, že čas nyní hraje proti Rusům, kteří by k úspěchu museli nashromáždit maximum vojenského potenciálu a prostředků v místech, kde jsou ukrajinské slabiny.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celé Interview Plus Jana Bumby

„Ovšem ve stavu, do kterého se celý konflikt dostal, je vidět spíše statický pohyb. Ruská i ukrajinská strana se zvolna dostávají do kulminačního bodu, kdy jakékoli aktivity nevedou k zásadním výsledkům. Takovým, které by měly dopad na výsledek konfliktu,“ soudí.

Ruské raketové útoky na ukrajinská města mají podle něj podlomit morálku vojáků i civilistů a zároveň přerušit dodávky elektřiny, plynu a vody. Účinky ale zatím nejsou takové, jaké ruské velení předpokládalo, a navíc se tenčí zásoby munice.

Svých cílů zatím není schopná dosáhnout ani jedna strana: Rusům se nedaří neutralizovat důležité body kritické infrastruktury a ohrozit chod běžného života, Ukrajina zase nedokáže kontrolovat svůj vzdušný prostor a ruské rakety eliminovat.

Patová situace

Kromě dronů a raket posílaných na ukrajinská města Rusové intenzivně útočí v oblasti Donbasu, zejména okolo města Bachmut.

„V tuto chvíli by k jednání o míru mohlo dojít snad jen působením třetí strany.“

To má nejen vojenský význam vzhledem k probíhající ukrajinské ofenzívě východně od Charkova, ale i politicko-symbolický spočívající v ovládnutí celé Doněcké oblasti.

V okolí Bachmutu působí žoldáci z takzvané Wagnerovy skupiny i další početně malé skupiny čítající maximálně několik desítek vojáků.

ONLINE: V Kyjevě se po půlnoci rozezněl poplach. Obrana podle armády 16 ruských dronů zničila Číst článek

„Otázkou je, zda je to záměr ruského velení, anebo důsledek toho, že úkolová uskupení o velikosti praporu Ukrajinci natolik eliminovali, že z nich zůstaly jen tyto malé bojové skupiny. Obojí může být pravda,“ zamýšlí se Petráš.

„Morálka a bojový duch jednotek hraje velice důležitou roli. Řekl bych, že důležitější než materiální a zbraňové vybavení. Pokud chybí, tak v podstatě nelze dosáhnout nějakého významného operačního nebo strategického zisku. A to nyní sledujeme na straně ruské armády,“ uvádí expert.

Petráš zdůrazňuje, že mírová jednání se vždy odehrávají v kontextu dění na bojišti. „V tuto chvíli Ukrajina ani Rusko nedrží v rukou trumfy, aby druhou stranu přiměly přistoupit na jednání. V tuto chvíli by k tomu mohlo dojít snad jedině působením třetí strany, která by je dokázala přesvědčit, že je čas jednat,“ uzavírá.

Na začátku článku si poslechněte celý rozhovor v Interview Plus Jana Bumby.